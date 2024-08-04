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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Тюмени 4 августа похолодает до +22

В Тюмени сегодня ожидаются дожди и похолодание

4 августа 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Тюмени 4 августа похолодает до +22

На юге Тюменской области в воскресенье, 4 августа, ожидается облачная с пояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы. Днем термометры покажут +21…+26, в вечернее время суток +10…+15. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В Тюмени 4 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение дня, переменную облачность. Утром термометры покажут +14…+22, днем до +22…+23, в темное время суток ожидается +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:43, закат в 20:45, продолжительность дня 16 часов 2 минуты.

В Тобольске 4 августа синоптики обещают кратковременные дожди в течение всего дня. Утром ожидается +15…+23, днем термометры покажут +23…+25, в вечерние часы +14…+18. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:26, закат в 20:40, продолжительность дня 16 часов 14 минут.

В Ишиме 4 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшие дожди. Утром температура воздуха составит +16…+24, днем потеплеет до +22…+25, в вечерние часы ожидается +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:32, закат в 20:24, продолжительность дня 15 часов 52 минуты.

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