В Тюмени сегодня ожидаются дожди и похолодание

В Тюмени 4 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение дня, переменную облачность. Утром термометры покажут +14…+22, днем до +22…+23, в темное время суток ожидается +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.