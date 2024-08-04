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Три человека пострадали в аварии с пассажирским автобусом на тюменской трассе

На трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие

4 августа 2024, 11:41
Фото: ГАИ ТО

Три человека пострадали в аварии с пассажирским автобусом на тюменской трассе

Авария произошла сегодня днем на 83-м километре автомобильной дороги Тюмень — Нижняя Тавда. Там столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тюмень — Нижняя Тавда и автомобиль Mitsubishi.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, 56-летняя водитель иномарки поворачивала налево, не включив сигнал поворота, а водитель автобуса в это время пытался обогнать автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и две пассажирки Mitsubishi женщины 63-х и 64-х лет, они ехали за грибами в лес.

Фото: ГАИ ТО

В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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