На трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие

По предварительным данным, 56-летняя водитель иномарки поворачивала налево, не включив сигнал поворота, а водитель автобуса в это время пытался обогнать автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и две пассажирки Mitsubishi женщины 63-х и 64-х лет, они ехали за грибами в лес.