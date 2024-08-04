На трассе под Тюменью в ДТП попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
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Updated Сегодня, 11:41
По предварительным данным, 56-летняя водитель иномарки поворачивала налево, не включив сигнал поворота, а водитель автобуса в это время пытался обогнать автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и две пассажирки Mitsubishi женщины 63-х и 64-х лет, они ехали за грибами в лес.
В автобусе пассажиров не было, водитель не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. В аварии погибли водители большегрузов.