Ежегодно в Тюменской области рак легкого диагностируется у 700 человек

Posted 4 августа, 05:12
Published 4 августа, 05:12
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Онкологи уверены, лечение рака наиболее эффективно, если его вовремя обнаружить. Поэтому онкологическая служба уделяет особое внимание диспансеризации населения и профилактическим осмотрам, направленным на раннее выявление онкологических заболеваний. Скрининг рака легкого проводится в Тюменской области с 2015 года, тогда регион стал одним из первых в стране, внедрившим КТ-исследование органов грудной клетки в скрининговую программу.
«Скрининг рака легкого проводится путем двух исследований — это флюорография и КТ органов грудной клетки. В настоящее время компьютерными томографами оснащены все областные учреждения, городские поликлиники. Благодаря увеличению доступности компьютерной томографии, ежегодно увеличивается выявляемость рака легкого, в том числе на ранних стадиях», — комментирует Александр Прищепов, заведующий рентгенологическим отделением МКМЦ «Медицинский город».
Всего 2023 году в Тюменской области было выполнено 10445 КТ-исследований органов грудной клетки. В ходе проведенного скрининга диагностировано около 200 случаев рака легкого, из них больше половины на ранних стадиях.