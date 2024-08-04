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Posted 4 августа, 05:12

Published 4 августа, 05:12

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Ежегодно в Тюменской области рак легкого диагностируется у 700 человек

Ежегодно в Тюменской области рак легкого диагностируется у 700 человек

4 августа 2024, 05:12
Фото: 1MI
Самым распространенным онкологическим заболеванием среди мужского населения Тюменской области является злокачественное новообразование легкого. Ежегодно в регионе выявляются порядка 700 таких случаев, сообщает областной депздрав.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Онкологи уверены, лечение рака наиболее эффективно, если его вовремя обнаружить. Поэтому онкологическая служба уделяет особое внимание диспансеризации населения и профилактическим осмотрам, направленным на раннее выявление онкологических заболеваний. Скрининг рака легкого проводится в Тюменской области с 2015 года, тогда регион стал одним из первых в стране, внедрившим КТ-исследование органов грудной клетки в скрининговую программу.

«Скрининг рака легкого проводится путем двух исследований — это флюорография и КТ органов грудной клетки. В настоящее время компьютерными томографами оснащены все областные учреждения, городские поликлиники. Благодаря увеличению доступности компьютерной томографии, ежегодно увеличивается выявляемость рака легкого, в том числе на ранних стадиях», — комментирует Александр Прищепов, заведующий рентгенологическим отделением МКМЦ «Медицинский город».

Всего 2023 году в Тюменской области было выполнено 10445 КТ-исследований органов грудной клетки. В ходе проведенного скрининга диагностировано около 200 случаев рака легкого, из них больше половины на ранних стадиях.

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