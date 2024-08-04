Ежегодно в Тюменской области рак легкого диагностируется у 700 человек

Онкологи уверены, лечение рака наиболее эффективно, если его вовремя обнаружить. Поэтому онкологическая служба уделяет особое внимание диспансеризации населения и профилактическим осмотрам, направленным на раннее выявление онкологических заболеваний. Скрининг рака легкого проводится в Тюменской области с 2015 года, тогда регион стал одним из первых в стране, внедрившим КТ-исследование органов грудной клетки в скрининговую программу.