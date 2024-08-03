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Posted 3 августа, 03:45

Published 3 августа, 03:45

Modified 3 августа, 03:47

Updated 3 августа, 03:47

Замгубернатора Тюменской области Вахрин признал вину по делу о получении взятки

Замгубернатора Тюменской области Вахрин признался во взяточничестве

3 августа 2024, 03:45
Фото: 1MI.

Замгубернатора Тюменской области Вахрин признал вину по делу о получении взятки

Сюжет
Суд
Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, задержанные по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», признали свою вину.

Фигуранты дела подтвердили факт взятки. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от бизнесмена взятку в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени за содействие компании предпринимателя с использованием своего служебного положения.

«Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

И добавил, что попытку скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждения уголовного дела Вячеслав Вахрин отрицает.

Ранее «Наш Город» писал, что 8 июня Басманный суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и главу девелоперской компании Алексея Гоцыка за взяточничество. Суд определили меру пресечения в виде ареста на срок до 6 августа.

По решению губернатора Тюменской области Александра Моора полномочия замгубернатора Вахрина приостановлены до 6 августа 2024 года. Его должностные обязанности перераспределены между замгубернатора Павлом Белявским, вице-губернатором Андреем Пантелеевым, замгубернатора Сергеем Шустовым.

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