Замгубернатора Тюменской области Вахрин признался во взяточничестве

Posted 3 августа, 03:45
Published 3 августа, 03:45
Modified 3 августа, 03:47
Updated 3 августа, 03:47
Фигуранты дела подтвердили факт взятки. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от бизнесмена взятку в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени за содействие компании предпринимателя с использованием своего служебного положения.
«Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
И добавил, что попытку скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждения уголовного дела Вячеслав Вахрин отрицает.
Ранее «Наш Город» писал, что 8 июня Басманный суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и главу девелоперской компании Алексея Гоцыка за взяточничество. Суд определили меру пресечения в виде ареста на срок до 6 августа.
По решению губернатора Тюменской области Александра Моора полномочия замгубернатора Вахрина приостановлены до 6 августа 2024 года. Его должностные обязанности перераспределены между замгубернатора Павлом Белявским, вице-губернатором Андреем Пантелеевым, замгубернатора Сергеем Шустовым.