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Posted 3 августа, 13:12

Published 3 августа, 13:12

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Тюменской области после паводка будут восстановлены 13 участков дорог

В Тюменской области после паводка будут восстановлены 13 участков дорог

3 августа 2024, 13:12
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжаются работы по восстановлению дорог, пострадавших в результате весеннего паводка. Сейчас подрядчики работают на 13 участках в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Александр Моор.

Одна из трасс, где ведутся работы — Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Большая вода повредила 4 км дороги. До конца года ремонт здесь будет закончен.

Один из самых пострадавших объектов — дорога на село Плешково. Стихия повредила её в четырёх местах. Два из них сотрудники дорожной службы уже отсыпали грунтом. А на месте третьего размыва образовалось небольшое озеро. Здесь река Ишим пыталась проложить себе второе русло. Прежде чем отсыпать грунт, нужно осушить пострадавший участок. Кроме того, в Ишимском районе восстанавливают плотину рядом с селом Лариха.

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