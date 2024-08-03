В Тюменской области после паводка будут восстановлены 13 участков дорог

Posted 3 августа, 13:12
Published 3 августа, 13:12
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Одна из трасс, где ведутся работы — Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Большая вода повредила 4 км дороги. До конца года ремонт здесь будет закончен.
Один из самых пострадавших объектов — дорога на село Плешково. Стихия повредила её в четырёх местах. Два из них сотрудники дорожной службы уже отсыпали грунтом. А на месте третьего размыва образовалось небольшое озеро. Здесь река Ишим пыталась проложить себе второе русло. Прежде чем отсыпать грунт, нужно осушить пострадавший участок. Кроме того, в Ишимском районе восстанавливают плотину рядом с селом Лариха.