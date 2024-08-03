Синоптики обещают тюменцам дожди

В Тюмени 3 августа ожидается +24

На юге Тюменской области в субботу, 3 августа, ожидается переменная облачность, небольшие дожди в течение дня. Днем термометры покажут +21…+26, в ночные часы ожидается +12…+17. Веер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.