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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Тюмени 3 августа ожидается +24

Синоптики обещают тюменцам дожди

3 августа 2024, 03:28
Фото: 1MI

В Тюмени 3 августа ожидается +24

На юге Тюменской области в субботу, 3 августа, ожидается переменная облачность, небольшие дожди в течение дня. Днем термометры покажут +21…+26, в ночные часы ожидается +12…+17. Веер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 3 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь в течение дня. Утром термометры покажут +15…+21, днем потеплеет до +23…+24, в вечерние часы температура воздуха составит +13…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:41, закат в 20:47, продолжительность дня 16 часов 6 минут.

В Тобольске 3 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди. Утром температура воздуха составит +16…+23, днем воздух прогреется до +23…+25, в вечерние часы ожидается +16…+18. Скорость ветра составит 2-3,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:24, закат в 20:42, продолжительность дня 16 часов 18 минут.

В Ишиме 3 августа синоптики обещают малооблачную погоду в первой половине дня, переменную облачность и небольшие дожди после обеда. Утром термометры покажут +16…+24, днем температура воздуха составит +24…+26, в вечерние часы ожидается +14…+18. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:30, закат в 20:26, продолжительность дня 15 часов 56 минут.

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