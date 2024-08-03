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село Леваши

Белые пошли: в тюменских лесах начался сезон сбора боровиков

3 августа 2024, 08:40
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
село Леваши

Тюменские грибники рассказали, где растут белые грибы

Урожаем дикоросов грибники хвастаются в социальных сетях. По словам любителей тихой охоты, пока уловы невелики, но сезон сбора боровиков только начался.

Тюменцы отмечают, что за белыми грибами можно смело отправляться в лес в районе сел Леваши и Муллаши, деревни Криводанова, на Старотобольский, Ялуторовский, Ведижанский, Червишевский тракты. Также боровики растут в лесном массиве между селами Тюнево и Бухтал, а в районе деревни Боровлянка Курганской области. Правда, курганские боровики практически на 100% червивые.

деревня Боровлянкадеревня Боровлянка
Червишевский трактЧервишевский тракт
Старотобольский трактСтаротобольский тракт
деревня Боровлянка
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Поездка состоялась 1 августа, а ездили мы в Боровлянку. Белые грибы есть. И всё бы ничего, если бы червивость не была бы практически 100%, даже малыши- однодневки и то все в решето. Если бы все белые, что мы нашли, были бы чистые, то домой вёдер 6-7 12-ти литровый мы привезли бы, а по факту в моей корзине оказалось с десяток белых, а дома перебрав и их- осталось ровно наполовину меньше», — посетовала Ольга Н.
деревня Криводановадеревня Криводанова
Велижанский трактВелижанский тракт
деревня Криводанова
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские леса заполонили грибы лисички. Горожане собирают дикоросы ведрами и корзинами.

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