Белые пошли: в тюменских лесах начался сезон сбора боровиков

Тюменцы отмечают, что за белыми грибами можно смело отправляться в лес в районе сел Леваши и Муллаши, деревни Криводанова, на Старотобольский, Ялуторовский, Ведижанский, Червишевский тракты. Также боровики растут в лесном массиве между селами Тюнево и Бухтал, а в районе деревни Боровлянка Курганской области. Правда, курганские боровики практически на 100% червивые.