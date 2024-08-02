В тюменской поликлинике диагностика онкологии становится более точной

«Кабинет раннего выявления заболеваний — это первый этап профилактической диагностики. Посещать его нужно ежегодно, не дожидаясь никаких беспокоящих симптомов. Медработники прошли специальное обучение именно по онконастороженности. Их задача заподозрить потенциально злокачественное новообразование до того как опухоль разовьется. Также они выявляют и предраковые патологии, лечение которых — это тоже первичная профилактика онкологии», — рассказала заведующий отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» Любовь Путрова.