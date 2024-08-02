В тюменской поликлинике диагностика онкологии становится более точной

Posted 2 августа, 04:12
Published 2 августа, 04:12
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
«Кабинет раннего выявления заболеваний — это первый этап профилактической диагностики. Посещать его нужно ежегодно, не дожидаясь никаких беспокоящих симптомов. Медработники прошли специальное обучение именно по онконастороженности. Их задача заподозрить потенциально злокачественное новообразование до того как опухоль разовьется. Также они выявляют и предраковые патологии, лечение которых — это тоже первичная профилактика онкологии», — рассказала заведующий отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» Любовь Путрова.
Ранее проводился внешний осмотр кожных покровов и ротовой полости, а сейчас медработники проходят обучение, чтобы работать с новыми аппаратами. Приборы позволят более эффективно проводить диагностику с еще более углубленным вниманием к изменениям на коже и слизистой рта.
По статистике только в поликлинике №17 с начала года кабинеты раннего выявления заболеваний посетили почти 17 000 человек, из них у 148 выявлены различные предраковые патологии, а в 12 случаях пациенты были направлены на дообследование по поводу подозрения на онкологию.
Профилактическая сеть кабинетов раннего выявления заболеваний действует в медучреждениях амбулаторного звена по всей Тюменской области. И в нашем регионе одна из самых обширных скрининговых программ.