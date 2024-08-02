В Тюмени сильно мелеет Тура, повышают выплаты бойцам СВО и дорожают интим-услуги

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Тюмени продолжает катастрофически мелеть Тура. По словам экспертов, теряет река по 5-10 сантиметров ежедневно. По уровню гидропоста уровень реки опустился ниже нуля. Также эксперт указывает на то, что меры по очистке реки и ее углублению так и не были приняты, река остается особенно загрязненной, что сулит ей не лучшие перспективы.
Без очистки реки она продолжит заполняться илом, а это усугубляет ситуацию. Из-за этого река не получает воду из родников.
Контрактникам из Тюменской области увеличили выплату до 600 тысяч рублей. Это решение было подписано губернатором Александром Моором. Ранее региональная надбавка к имеющейся федеральной выплате повышалась в прошлом году. На 100 тысяч рублей.
Теперь граждане, подписавшие контракт с Минобороны будут получать: единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей, единовременную региональную выплату в размере 600 тысяч рублей. В сумме — 1 миллион рублей.
Не прошла проверку на качество вода в трех тюменских водоемах. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Неудовлетворительными признаны пруд Утиный, озеро Липовое и пруд Войновский. Всего в рамках проверок были исследованы более 600 проб, больше опасных водоемов в регионе пока не выявлено.
В Тюмени на строительном участке жилого комплекса погиб рабочий. По имеющейся информации, произошло все на объекте ЖК «Маэстро». Обстоятельства смерти пока неизвестны, сообщается, что смерть наступила во время разгрузочных работ.
Сейчас по факту случившегося проводят проверку.
В Тюмени на фоне повышенного спроса растут и цены на интимные услуги. В массажные салоны поток клиентов настолько большой, что не хватает сотрудниц. Чтобы решить проблему, администраторы и повышают цены, чтобы немного оградить огромное количество клиентов.
При этом мужчины все равно продолжают захаживать в заведения, и, по словам администраторов, даже рассказывают о своих визитах женам.