В Тюмени сильно мелеет Тура, повышают выплаты бойцам СВО и дорожают интим-услуги

В Тюмени продолжает катастрофически мелеть Тура. По словам экспертов, теряет река по 5-10 сантиметров ежедневно. По уровню гидропоста уровень реки опустился ниже нуля. Также эксперт указывает на то, что меры по очистке реки и ее углублению так и не были приняты, река остается особенно загрязненной, что сулит ей не лучшие перспективы.