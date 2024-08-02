В РФ создали лампу бегущей волны для обеспечения интернета на Северном полюсе

Также «Росэлектроника» рассказала, что из себя представляют лампы бегущей волны. Они являются одним из ключевых элементов спутников связи, в том числе и «Экспресс-РВ». Данный прибор позволяет усилить мощность сигнала. Их преимуществом также является довольно большой срок эксплуатации. Двуханодное управление новой модели позволяет более гибко настраивать устройство и регулировать режимы питания.