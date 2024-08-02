В РФ создали лампу бегущей волны для обеспечения интернета на Северном полюсе

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:39
Портал newkhakasiya.online отмечает, что новая лампа бегущей волны полностью состоит из российских комплектующих. Данный прибор позволяет усилить мощность радиоволны, что улучшает качество сигнала по всей зоне покрытия. Новая модель, разработанная «Росэлектроникой», получила ряд улучшений. ЛБВ стала меньше и легче, сохранив при этом продолжительность работы 150 тысяч часов. Серийный образец прибора будет продемонстрирован в рамках форума «Армия-2024», который начнет свою работу 12 августа.
Также «Росэлектроника» рассказала, что из себя представляют лампы бегущей волны. Они являются одним из ключевых элементов спутников связи, в том числе и «Экспресс-РВ». Данный прибор позволяет усилить мощность сигнала. Их преимуществом также является довольно большой срок эксплуатации. Двуханодное управление новой модели позволяет более гибко настраивать устройство и регулировать режимы питания.
Холдинг «Росэлектроника» является частью «Ростеха» с 2009 года. В него входят более 140 различных предприятий радиоэлектронной промышленности. Предприятия, входящие в состав холдинга, работают в сфере связи, энергетики, безопасности, а также в оборонной, космической и других отраслях промышленности.