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Updated Сегодня, 10:40

В рамках объединения банков в ВТБ перешли более 1,6 млн клиентов «Открытия»

В рамках объединения банков в ВТБ перешли более 1,6 млн клиентов «Открытия»

2 августа 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Объединение банков ВТБ и «Открытие» должно закончиться в конце 2024 года. На сегодняшний день в ВТБ перешли более 1,6 миллиона активных клиентов «Открытия», из которых более 50% воспользовались онлайн-переходом.

Сейчас примерно 80% кредитного портфеля и две трети портфеля сбережений «Открытия» переведены в ВТБ.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что клиенты «Открытия» стали участниками крупнейшего в России объединения банков. По его словам, за последние полтора года была проведена огромная работа, чтобы данный процесс стал удобен для клиентов. Для этого были подготовлены различные продукты, сервисы и сопутствующая инфраструктура. В результате ежедневно в ВТБ переходят двадцать тысяч человек и на сегодняшний день в банке обслуживается почти половина активных клиентов «Открытия». Об этом сообщает inkazan.ru.

Онлайн-переход в ВТБ для клиентов начался в мае и будет проходить до конца текущего года. Перевод отделений «Открытия» под бренд ВТБ начался в декабре прошлого года. Всего в рамках интеграции с ВТБ объединятся более 250 офисов «Открытия».

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