В рамках объединения банков в ВТБ перешли более 1,6 млн клиентов «Открытия»

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что клиенты «Открытия» стали участниками крупнейшего в России объединения банков. По его словам, за последние полтора года была проведена огромная работа, чтобы данный процесс стал удобен для клиентов. Для этого были подготовлены различные продукты, сервисы и сопутствующая инфраструктура. В результате ежедневно в ВТБ переходят двадцать тысяч человек и на сегодняшний день в банке обслуживается почти половина активных клиентов «Открытия». Об этом сообщает inkazan.ru.