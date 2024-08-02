В компании «Россети Тюмень» рассказали о строительстве ЛЭП в тюменском ЖК «Колумб»

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Первое обращение о переустройстве участка высоковольтной ЛЭП протяженностью порядка 1 км с переносом воздушной линии в кабельное исполнение (под землю) поступило в «Россети Тюмень» еще в 2019 году. При этом полный комплект необходимых по заявке документов был предоставлен только в декабре 2021 года. На этом основании 21 марта 2022 года представители компаний «Страна Девелопмент» и «Россети Тюмень» заключили соглашение о сотрудничестве и установили размер предварительной денежной компенсации. Однако окончательная стоимость работ могла быть обозначена только проектом, прошедшим государственную экспертизу.
Именно проектная документация отражает виды и объемы необходимых работ, согласованных с Тюменским РДУ (филиал АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа), устанавливающим требования к сохранению системной надежности электроснабжения региона.
В целях исполнения требований Тюменского РДУ были проведены дополнительные работы, увеличившие сроки изысканий. Так, например, проектирование электрических защит и волоконно-оптической линии технологической связи (ВОЛС) потребовали продолжительного процесса по устранению замечаний Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Тюменской области.
В рамках договора о сотрудничестве «Россети Тюмень» продолжают подробно информировать застройщика обо всех действиях и оперативном статусе выполнения задач. Кроме того, энергокомпания стремится помочь девелоперу выполнить его обещания перед жителями ЖК «Колумб» и предпринимает усилия по поиску вариантов возможной оптимизации объема технических решений для сокращения финансовой нагрузки. Вместе с тем, энергокомпания затрудняется прокомментировать причины, по которым застройщик уклоняется от предложения организовать совместное рассмотрение обоснованности технических решений и состава проектной документации, направленной ему еще 8 июля 2024 года.
Беспочвенные заявления о якобы стремлении увеличить стоимость работ — не более чем попытка сместить фокус внимания с предпосылок и причин сложившейся ситуации, — заявили в компании «Россети Тюмень».
Отметим, воздушная линия построена более чем за 20 лет до ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Колумб». Новые многоквартирные дома расположились за пределами
охранной зоны ЛЭП. В границы охранной зоны попадают детские и спортивные
площадки, что не допускается действующим законодательством.
Сообщается также, что ООО «СЗ К2» не направлял на согласование проект с размещением детских и спортивных объектов на территории ЖК. В ходе строительства «Россети Тюмень» неоднократно выдавали предупреждения о нарушении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, применительно к размещению строительной техники и стройматериалов.
Строительно-монтажные работы по переносу участка воздушной линии 110 кВ в кабельное
исполнение (под землю) с учетом требований Системного оператора Единой энергетической системы занимают не менее 8 месяцев. Календарные даты начала и окончания работ зависят от того, насколько оперативно заказчик переустройства («Страна Девелопмент») согласует итоговую стоимость проекта по результатам
Государственной экспертизы проектной документации, подпишет дополнительное
соглашение и исполнит свою часть обязательств.