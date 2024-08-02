В компании «Россети Тюмень» рассказали о строительстве ЛЭП в тюменском ЖК «Колумб»

Первое обращение о переустройстве участка высоковольтной ЛЭП протяженностью порядка 1 км с переносом воздушной линии в кабельное исполнение (под землю) поступило в «Россети Тюмень» еще в 2019 году. При этом полный комплект необходимых по заявке документов был предоставлен только в декабре 2021 года. На этом основании 21 марта 2022 года представители компаний «Страна Девелопмент» и «Россети Тюмень» заключили соглашение о сотрудничестве и установили размер предварительной денежной компенсации. Однако окончательная стоимость работ могла быть обозначена только проектом, прошедшим государственную экспертизу.