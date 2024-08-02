Тюменского перевозчика внесли в список недобросовестных поставщиков

Специалисты тюменского УФАС России в настоящее время рассматривают вопрос возбуждении дела по статье КоАП РФ «Неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства» в отношении ООО «Бердюжское АТП». Компания внесена в список недобросовестных.