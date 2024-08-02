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В Тюменской области перевозчика внесли в список недобросовестных поставщиков

Тюменского перевозчика внесли в список недобросовестных поставщиков

2 августа 2024, 07:10
Фото: 1MI

В Тюменской области перевозчика внесли в список недобросовестных поставщиков

В Тюменской области перевозчика ООО «Бердюжское АТП» из-за отказа от исполнения контракта на осуществление регулярных пассажирских перевозок внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания необоснованно прекратила выполнять пассажирские перевозки в Ишимском районе. В итоге жители муниципалитета остались без автобусного сообщения.

Специалисты тюменского УФАС России в настоящее время рассматривают вопрос возбуждении дела по статье КоАП РФ «Неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства» в отношении ООО «Бердюжское АТП». Компания внесена в список недобросовестных.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне этого года число сорванных автобусных рейсов увеличилось до 7%. Число выполненных рейсов сократилось за месяц с 95,86% до 92,85%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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