Тюменского перевозчика внесли в список недобросовестных поставщиков

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Компания необоснованно прекратила выполнять пассажирские перевозки в Ишимском районе. В итоге жители муниципалитета остались без автобусного сообщения.
Специалисты тюменского УФАС России в настоящее время рассматривают вопрос возбуждении дела по статье КоАП РФ «Неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства» в отношении ООО «Бердюжское АТП». Компания внесена в список недобросовестных.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне этого года число сорванных автобусных рейсов увеличилось до 7%. Число выполненных рейсов сократилось за месяц с 95,86% до 92,85%.