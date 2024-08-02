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Отдых в Абхазии понравится не всем.

Разруха, мусор на улицах и болезни. Тюменка честно рассказала об отдыхе в Абхазии

2 августа 2024, 01:00
Фото: nashgorod.ru
Отдых в Абхазии понравится не всем.

Тюменка честно рассказала о нюансах отдыха в Абхазии

В редакцию «Нашего города» обратилась жительница Тюменской области, которая недавно отдыхала в Абхазии. По ее словам, ей пришлось столкнуться с разрухой и отсутствием сервиса. Неоднозначные впечатления от отдыха — от первого лица.
Сюжет
Туризм

Тюменка Мария отметила, что вид санатория, в котором она отдыхала вместе со спутником, оставляет желать лучшего. Это — как машина времени в прошлый век. Кроме того, туристов встретила разруха и беспорядок. Заметно, что многие здания ремонтировали давным-давно. Сейчас за их содержанием никто не следит.

— В номерах вообще не убирались. Приходилось самим подходить к уборщицам и просить навести порядок. Не было утюга, фена и чайника. На третий день проживания в отеле мы заболели, вероятно, подхватили кишечную инфекцию. Гид рассказал, что в Абхазии — это распространенная история, — подчеркнула наша читательница.
Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.
Фото: nashgorod.ru

Первые дни пляж был достаточно чистым, однако потом ситуация изменилась. Сильные волны принесли огромное количество мусора на берег. На улице и в парках валяются бутылки и окурки, отметила Мария.

Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.
Фото: nashgorod.ru
Ждем вылет 10 часов: тюменцы не могут улететь в Турцию из-за сломанного самолета
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По словам тюменки, несомненные плюсы Абхазии — удивительная природа, чистый воздух и прекрасный климат.

— В Сухуме первый раз обратили внимание на австралийские эвкалипты. В Абхазии их довольно много, даже есть не одна эвкалиптовая роща. Выглядят они очень интересно и красиво, — добавила девушка.
Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.
Фото: nashgorod.ru

Тюменка советует посетить Новоафонский монастырь, Новоафонскую пещеру, живописное озеро Рица, расположенное на Западном Кавказе, Гегский водопад, который часто становился фоном для известных советских кинокартин и другие достопримечательности «Страны души».

— Стоит ехать только ради красоты природы и достопримечательностей. Сервиса нет, повсюду разрушенные здания и антисанитария, — заключила она.
Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.Отдых в Абхазии понравится не всем.
Отдых в Абхазии понравится не всем.
Фото: nashgorod.ru
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Ранее тюменка рассказывала «Нашему городу» об ужасах на отдыхе в Абхазии. Она переболела тяжелым заболеванием и столкнулась с антисанитарией.

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