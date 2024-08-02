Разруха, мусор на улицах и болезни. Тюменка честно рассказала об отдыхе в Абхазии

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Тюменка Мария отметила, что вид санатория, в котором она отдыхала вместе со спутником, оставляет желать лучшего. Это — как машина времени в прошлый век. Кроме того, туристов встретила разруха и беспорядок. Заметно, что многие здания ремонтировали давным-давно. Сейчас за их содержанием никто не следит.
— В номерах вообще не убирались. Приходилось самим подходить к уборщицам и просить навести порядок. Не было утюга, фена и чайника. На третий день проживания в отеле мы заболели, вероятно, подхватили кишечную инфекцию. Гид рассказал, что в Абхазии — это распространенная история, — подчеркнула наша читательница.
Первые дни пляж был достаточно чистым, однако потом ситуация изменилась. Сильные волны принесли огромное количество мусора на берег. На улице и в парках валяются бутылки и окурки, отметила Мария.
По словам тюменки, несомненные плюсы Абхазии — удивительная природа, чистый воздух и прекрасный климат.
— В Сухуме первый раз обратили внимание на австралийские эвкалипты. В Абхазии их довольно много, даже есть не одна эвкалиптовая роща. Выглядят они очень интересно и красиво, — добавила девушка.
Тюменка советует посетить Новоафонский монастырь, Новоафонскую пещеру, живописное озеро Рица, расположенное на Западном Кавказе, Гегский водопад, который часто становился фоном для известных советских кинокартин и другие достопримечательности «Страны души».
— Стоит ехать только ради красоты природы и достопримечательностей. Сервиса нет, повсюду разрушенные здания и антисанитария, — заключила она.
Ранее тюменка рассказывала «Нашему городу» об ужасах на отдыхе в Абхазии. Она переболела тяжелым заболеванием и столкнулась с антисанитарией.