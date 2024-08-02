Разруха, мусор на улицах и болезни. Тюменка честно рассказала об отдыхе в Абхазии

Тюменка Мария отметила, что вид санатория, в котором она отдыхала вместе со спутником, оставляет желать лучшего. Это — как машина времени в прошлый век. Кроме того, туристов встретила разруха и беспорядок. Заметно, что многие здания ремонтировали давным-давно. Сейчас за их содержанием никто не следит.