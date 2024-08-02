Раскрыта фабула уголовного дела лишенного статуса сенатора Савельева

Лишенный статуса члена Совета Федерации и задержанный силовиками на выходе из здания верхней палаты российского парламента Дмитрий Савельев стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.