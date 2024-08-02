Раскрыта фабула уголовного дела лишенного статуса сенатора Савельева

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В ведомстве уточнили, что в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство московского предпринимателя и попросил знакомого найти киллера. Об этом пишет 360.ru.
О подготовке ликвидации бизнесмена стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые в рамках оперативных мероприятий инсценировали убийство. Получивший информацию, что бизнесмена больше нет, Савельев передал своему знакомому деньги для вознаграждения исполнителя.
Для привлечения занимающего пост члена Совета Федерации Савельева к ответственности генеральный прокурор Игорь Краснов обратился с представлением о снятии с сенатора неприкосновенности. Этот запрос верхняя палата парламента удовлетворила.