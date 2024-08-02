Прямой эфир! Тюменцев, купающихся в общественных бассейных, транслируют в сети

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Горожане, обратившиеся в редакцию, узнали о трансляции от знакомых, которые хотели узнать, где искать приятелей на базе отдыха «Верхний бор». Тюменцев шокировало, что детали их личной жизни транслируют на весь интернет.
«А если у меня там что-то сползло? Это все увидят! Любой человек может подключиться и смотреть. А там же еще и дети купаются. Это незаконно, мы и подумать не могли, что эти камеры не для внутреннего пользования и организации безопасности, аа еще и для такого используются», — негодуют тюменцы.
Поиск практически в любом браузере действительно выдает трансляции с камер у бассейнов «Верхнего бора» и уличного бассейна в санатории «Сибирь».
Как рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, если люди не давали согласие на публикацию их изображения, то это может стать поводом для гражданского иска. Однако виноваты здесь не базы отдыха, а порталы, которые предоставляют доступ к трансляции.
«Без желания человека публиковать его фото или видео сс его участием нельзя. Если ваше изображение транслировалось без вашего согласия, то вы можете оформить гражданский иск и прописать там сумму нанесенного вам ущерба. Но иск будет адресован порталу, на котором велась трансляция, а не месту, где располагалась камера», — объяснил правозащитник.
Отметим, что трансляции ведутся сразу на нескольких ресурсах, а также на портале некоторых известных СМИ.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени новые камеры также будут установлены в сквере Згерского, парке Лагунова и других озелененных общественных пространствах.