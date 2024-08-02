Прямой эфир! Тюменцев, купающихся в общественных бассейных, транслируют в сети

Как рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, если люди не давали согласие на публикацию их изображения, то это может стать поводом для гражданского иска. Однако виноваты здесь не базы отдыха, а порталы, которые предоставляют доступ к трансляции.