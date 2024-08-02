Правда или фейк? В сети появились сообщения о выходе Ноябрьска из ЯНАО

Так, на очередном 59-е заседании Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск седьмого созыва, которое прошло 20 июня, не было вопроса о выходе города из состава Ямало-Ненецкого автономного округа и включении в состав Ханты-Мансийского автономного округа. После этого депутаты ушли на каникулы.