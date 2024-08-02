Правда или фейк? В сети появились сообщения о выходе Ноябрьска из ЯНАО

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Согласно информации властей, сведения о выходе Ноябрьска из ЯНАО — фейковые.
Так, на очередном 59-е заседании Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск седьмого созыва, которое прошло 20 июня, не было вопроса о выходе города из состава Ямало-Ненецкого автономного округа и включении в состав Ханты-Мансийского автономного округа. После этого депутаты ушли на каникулы.
Кроме того, «Ноябрьск не является обособленной административной единицей, которая вправе принимать решения о переходе куда-либо. Город входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа», об этом заявили в пресс-службе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».