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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Правда или фейк? В сети появились сообщения о выходе Ноябрьска из ЯНАО

Правда или фейк? В сети появились сообщения о выходе Ноябрьска из ЯНАО

2 августа 2024, 14:09
Фото: 1MI
В сети распространяются сообщения о якобы выходе Ноябрьска из состава Ямало-Ненецкого автономного округа и его вступлении в Ханты-Мансийский автономный округ. Правда ли это? Читайте в нашем материале.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Согласно информации властей, сведения о выходе Ноябрьска из ЯНАО — фейковые.

Так, на очередном 59-е заседании Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск седьмого созыва, которое прошло 20 июня, не было вопроса о выходе города из состава Ямало-Ненецкого автономного округа и включении в состав Ханты-Мансийского автономного округа. После этого депутаты ушли на каникулы.

Кроме того, «Ноябрьск не является обособленной административной единицей, которая вправе принимать решения о переходе куда-либо. Город входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа», об этом заявили в пресс-службе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».

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