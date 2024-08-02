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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Песни каких российских исполнителей сумели покорить мировые чарты

Песни каких российских исполнителей сумели покорить мировые чарты

2 августа 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney
На днях стало известно, что песня Ольги Бузовой «Без дел» вошла в TikTok Billboard Top 50. Фанаты знаменитости считают данную композицию своим гимном.

Как сообщает newia.ru, ранее песни звезд российского шоу-бизнеса неоднократно попадали в мировые чарты.

Катя Лель

Хит 20-летней давности «Мой мармеладный» Кати Лель неожиданно завирусился в Сети. В 2023 году песня оказалась на 3-й строчке в чарте Viral 50. Пользователи соцсетей сняли под «джага-джага» не менее 15 000 коротких видео.

Алсу

Трек Алсу You Love Me вышел сразу после успешного выступления артистки на «Евровидении-2000» и смог попасть в мировой чарт на 27-е место, продержавшись в рейтинге три недели.

Тимати

Песня Welcome to St. Tropez рэпера Тимати возглавила Billboard Luxembourg Digital Songs, в Германии поднялась на второе место, во Франции, Австрии — на седьмое, а в Billboard Global Dance Songs — на девятое.

Полина Гагарина

Композиция Million Voices Полины Гагариной получила серебро на «Евровидении-2015», после чего смогла отметиться в таких чартах, как iTunes и UK Singles Chart.

Serebro

Девичье трио Serebro смогло покорить Japan Hot 100 с англоязычными поп-песнями Mi Mi Mi и Mama Lover.

Настя Задорожная

Певица и актриса Анастасия Задорожная стала первой представительницей отечественной эстрады, которая попала в американский чарт с хитом на русском языке.

Валерия

Песня Валерии Wild! 2009 года оказалась в Billboard Hot Dance Club сначала на 48-й, а потом — на 25-й строчке. В этот чарт обычно входят танцевальные треки, которые ставят в ночных клубах США.

t.A.T.u.

В зарубежных чартах отметились и синглы дуэта t.A.T.u. — Not Gonna Get Us, All About Us и All the Things She Said.

#Общество
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