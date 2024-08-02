Песни каких российских исполнителей сумели покорить мировые чарты

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Как сообщает newia.ru, ранее песни звезд российского шоу-бизнеса неоднократно попадали в мировые чарты.
Хит 20-летней давности «Мой мармеладный» Кати Лель неожиданно завирусился в Сети. В 2023 году песня оказалась на 3-й строчке в чарте Viral 50. Пользователи соцсетей сняли под «джага-джага» не менее 15 000 коротких видео.
Трек Алсу You Love Me вышел сразу после успешного выступления артистки на «Евровидении-2000» и смог попасть в мировой чарт на 27-е место, продержавшись в рейтинге три недели.
Песня Welcome to St. Tropez рэпера Тимати возглавила Billboard Luxembourg Digital Songs, в Германии поднялась на второе место, во Франции, Австрии — на седьмое, а в Billboard Global Dance Songs — на девятое.
Композиция Million Voices Полины Гагариной получила серебро на «Евровидении-2015», после чего смогла отметиться в таких чартах, как iTunes и UK Singles Chart.
Девичье трио Serebro смогло покорить Japan Hot 100 с англоязычными поп-песнями Mi Mi Mi и Mama Lover.
Певица и актриса Анастасия Задорожная стала первой представительницей отечественной эстрады, которая попала в американский чарт с хитом на русском языке.
Песня Валерии Wild! 2009 года оказалась в Billboard Hot Dance Club сначала на 48-й, а потом — на 25-й строчке. В этот чарт обычно входят танцевальные треки, которые ставят в ночных клубах США.
В зарубежных чартах отметились и синглы дуэта t.A.T.u. — Not Gonna Get Us, All About Us и All the Things She Said.