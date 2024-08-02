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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Тюменец, сидевший на задержанном Иране судне, вернулся домой

Наконец-то дома. Тюменец, сидевший на задержанном Иране судне, вернулся домой

2 августа 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney

Тюменец, сидевший на задержанном Иране судне, вернулся домой

Тюменский моряк Тимофей Колчанов, который находился на задержанном в Ормузском проливе судне, вернулся домой. Он находился в плену в апреле.
Сюжет
Арест

Информацию о возвращении мужчины домой передает жена моряка Мария. Ее цитирует Rt.

Как рассказала женщина, домой мужчина вернулся недавно, с ним сейчас все хорошо.

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Напомню, что о задержании судна в Иране сообщалось еще в апреле, тогда начались дипломатические переговоры об освобождении экипажа из-под ареста. Закончились они успешно спустя несколько недель, но домой вся команда не могла вернуться больше трех месяцев.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Арест#Моряки
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