Наконец-то дома. Тюменец, сидевший на задержанном Иране судне, вернулся домой

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Информацию о возвращении мужчины домой передает жена моряка Мария. Ее цитирует Rt.
Как рассказала женщина, домой мужчина вернулся недавно, с ним сейчас все хорошо.
Напомню, что о задержании судна в Иране сообщалось еще в апреле, тогда начались дипломатические переговоры об освобождении экипажа из-под ареста. Закончились они успешно спустя несколько недель, но домой вся команда не могла вернуться больше трех месяцев.