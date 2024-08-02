На региональных дорогах Тюменской области обустроят более 22 км линий освещения

Posted 2 августа, 04:42
Published 2 августа, 04:42
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Всего за сезон планируется обустроить свыше 22 км линий освещения. Новые фонари появятся в населённых пунктах Ишимского, Тобольского, Вагайского и др. районов.
Сегодня работы идут в с. Горьковка Тюменского района. Планируется обустроить 1,7 км линии освещения. Установлено 48 опор. Подрядная организация монтирует новые энергоэффективные светильники. Управлять ими будет автоматическая система АСУНО. К осени линия будет включена.