На региональных дорогах Тюменской области обустроят более 22 км линий освещения

В течение этого года на нескольких дорогах в Тюменской области появится новое освещение. О том, где пройдет благоустройство трасс, рассказали в Главном управлении строительства региона.

Всего за сезон планируется обустроить свыше 22 км линий освещения. Новые фонари появятся в населённых пунктах Ишимского, Тобольского, Вагайского и др. районов. Сегодня работы идут в с. Горьковка Тюменского района. Планируется обустроить 1,7 км линии освещения. Установлено 48 опор. Подрядная организация монтирует новые энергоэффективные светильники. Управлять ими будет автоматическая система АСУНО. К осени линия будет включена.