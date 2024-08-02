nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 04:42

Published 2 августа, 04:42

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

На региональных дорогах Тюменской области обустроят более 22 км линий освещения

На региональных дорогах Тюменской области обустроят более 22 км линий освещения

2 августа 2024, 04:42
Фото: 1MI
В течение этого года на нескольких дорогах в Тюменской области появится новое освещение. О том, где пройдет благоустройство трасс, рассказали в Главном управлении строительства региона.

Всего за сезон планируется обустроить свыше 22 км линий освещения. Новые фонари появятся в населённых пунктах Ишимского, Тобольского, Вагайского и др. районов.

Сегодня работы идут в с. Горьковка Тюменского района. Планируется обустроить 1,7 км линии освещения. Установлено 48 опор. Подрядная организация монтирует новые энергоэффективные светильники. Управлять ими будет автоматическая система АСУНО. К осени линия будет включена.

Подпишитесь
Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника
30 августа, 07:50
«Все щемятся с обочины в правый ряд»: тюменку возмутило бескультурье водителей
30 августа, 08:11
Новые пенсии, нормы в такси и уроки в школах: как изменится жизнь тюменцев с сентября
30 августа, 01:00
От -5 до +22: какая погода ждет тюменцев в начале сентября
30 августа, 07:20
История в лицах. Тест: узнаете ли вы известных людей мира по портретам?
30 августа, 12:38
На НТВ сняли передачу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу
30 августа, 05:34