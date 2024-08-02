Глава РЭО назвал главной причиной навалов на контейнерных площадках дефицит водителей

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:56
Как сообщает 56orb.ru, из общего числа жалоб граждан на проблемы с отходами 85% приходится на навалы у контейнерных площадок.
«Большая часть сообщений, а это 85%, в сервисе „РЭО Радар“ (16+) в этом году касается именно несвоевременного вывоза отходов и навалов на контейнерных площадках. Следует учитывать, что по закону за содержание контейнерных площадок отвечают балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица). Однако на практике эту работу периодически выполняют сотрудники регоператоров. При этом они сталкиваются с нехваткой водителей и периодическим выходом из строя спецтехники. Регоператоры среди причин нехватки техники называют ее дороговизну и сложности с ремонтом, в том числе и импортных мусоровозов», — рассказал о невозможности вовремя обслуживать контейнерные площадки со стороны регоператоров гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.
Сейчас регоператоры работают с привлечением примерно 22 тысяч единиц техники. При этом реальная потребность в мусоровозах в текущем году доходит до 3275 единиц.
Российский экологический оператор организовал опрос регоператоров и определил, что свыше 60% из них не могут полноценно выполнять свои обязанности по вывозу мусора из-за нехватки водителей мусоровозов.
«Причины навалов можно связать в том числе и с недостаточно развитой инфраструктурой по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно с недостаточным количеством мест накопления и дефицитом средств на ликвидацию несанкционированных свалок у местных органов власти», — обозначил более обширную проблему заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгений Карелов.
Согласно сведениям «РЭО Радар», с 1 января по 31 июля текущего года в системе появилось 12 389 сообщений, из которых 10 607 являются жалобами на неоперативный вывоз мусора и навалы на контейнерных площадках, 692 — на нелегальные свалки в жилых и нежилых зонах, 180 — на противозаконную утилизацию и пожары на полигонах, 88 — на недостаток контейнеров на контейнерных площадках.