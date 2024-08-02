Глава РЭО назвал главной причиной навалов на контейнерных площадках дефицит водителей

«Большая часть сообщений, а это 85%, в сервисе „РЭО Радар“ (16+) в этом году касается именно несвоевременного вывоза отходов и навалов на контейнерных площадках. Следует учитывать, что по закону за содержание контейнерных площадок отвечают балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица). Однако на практике эту работу периодически выполняют сотрудники регоператоров. При этом они сталкиваются с нехваткой водителей и периодическим выходом из строя спецтехники. Регоператоры среди причин нехватки техники называют ее дороговизну и сложности с ремонтом, в том числе и импортных мусоровозов», — рассказал о невозможности вовремя обслуживать контейнерные площадки со стороны регоператоров гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.