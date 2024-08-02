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30 УК Тюмени продолжат борьбу за главные призы в конкурсе «Надежный партнер» от УСТЭК

30 УК Тюмени продолжат борьбу за главные призы в конкурсе «Надежный партнер» от УСТЭК

2 августа 2024, 10:31
Фото: УСТЭК
Конкурс «Надежный партнер» организован АО «УСТЭК» впервые. Главной его целью является поощрение добросовестных жилищных компаний Тюмени, которые своевременно оплачивают счета за коммунальный ресурс и не имеют задолженности перед теплоснабжающей компанией.
Сюжет
Конкурс

Первый этап конкурса проходил с 10 по 25 июля 2024 года, его успешно преодолели 30 коммунальных организаций Тюмени:

  • ТРАССОВИК-1 ТСЖ,
  • НАШ ДОМ ТСЖ,
  • НАШ ДОМ ТСН,
  • ФОРНАКС-2 ТСЖ,
  • ЖСК 11 «Моторный»,
  • ЖСК 7 «Спутник»,
  • ЖСК «Геолог»,
  • ЖСК № 2,
  • ЖСК № 33,
  • ТСЖ «Ковчег»,
  • ООО «Маяк»,
  • ТСЖ «Восток»,
  • ТСН «Позитив»,
  • ООО УК «Уют-Сибири»,
  • ТСЖ «Рыбник»,
  • ТСН «Орион»,
  • ТСН ТСЖ «Нефтяник»,
  • ТСЖ «Эталон»,
  • ЖСК 50,
  • ТСЖ КИФ,
  • ООО УК «Градъ»,
  • ТСЖ «Новый город»,
  • ТСЖ «Чаплина 119»,
  • ТСЖ «Городок на Широтной»,
  • ЖСК № 35,
  • ТСЖ «Фортуна»,
  • ООО УК «Уют Стандарт»,
  • ТСЖ «Сатурн»,
  • ТСЖ «Широта»,
  • ТСЖ «На Федорова».
Фото: УСТЭК

Каждая из представленных коммунальных компаний до 31 октября 2024 года будет бороться за победу и право обладать главными призами. С 1 по 22 ноября 2024 оценочная комиссия подведет итоги конкурса и определит трех победителей, каждый из которых получит сертификат на 50 тысяч рублей.

Результаты конкурса будут размещены в официальной группе АО «УСТЭК» ВКонтакте и на сайте АО «УСТЭК» https://ao-ustek.ru/.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#УСТЭК#Теплоснабжение#ТСЖ#Управляющие компании#Управляющие компании и тсж
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