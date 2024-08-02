30 УК Тюмени продолжат борьбу за главные призы в конкурсе «Надежный партнер» от УСТЭК

Каждая из представленных коммунальных компаний до 31 октября 2024 года будет бороться за победу и право обладать главными призами. С 1 по 22 ноября 2024 оценочная комиссия подведет итоги конкурса и определит трех победителей, каждый из которых получит сертификат на 50 тысяч рублей.