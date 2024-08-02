30 УК Тюмени продолжат борьбу за главные призы в конкурсе «Надежный партнер» от УСТЭК

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Первый этап конкурса проходил с 10 по 25 июля 2024 года, его успешно преодолели 30 коммунальных организаций Тюмени:
Каждая из представленных коммунальных компаний до 31 октября 2024 года будет бороться за победу и право обладать главными призами. С 1 по 22 ноября 2024 оценочная комиссия подведет итоги конкурса и определит трех победителей, каждый из которых получит сертификат на 50 тысяч рублей.
Результаты конкурса будут размещены в официальной группе АО «УСТЭК» ВКонтакте и на сайте АО «УСТЭК» https://ao-ustek.ru/.