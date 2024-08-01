Яндекс 360 запустил прямые продажи цифровых продуктов для бизнеса в Беларуси

Яндекс 360 для бизнеса — это онлайн-офис для эффективной командной работы, которая включает 11 инструментов для коммуникаций, командного взаимодействия и постановки задач. С помощью Яндекс 360 для бизнеса можно организовать совместную работу как небольшой команды, так и крупной компании. Все сервисы объединены единой цифровой средой и связаны друг с другом, что позволяет настроить кросс-сценарии. Например, можно поставить задачу в Трекере, сразу же отправить уведомление о ней по Почте, затем назначить обсуждение проекта в Телемосте. Запись о событии автоматически добавится в Календарь.