Яндекс 360 запустил прямые продажи цифровых продуктов для бизнеса в Беларуси

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Яндекс 360 для бизнеса — это онлайн-офис для эффективной командной работы, которая включает 11 инструментов для коммуникаций, командного взаимодействия и постановки задач. С помощью Яндекс 360 для бизнеса можно организовать совместную работу как небольшой команды, так и крупной компании. Все сервисы объединены единой цифровой средой и связаны друг с другом, что позволяет настроить кросс-сценарии. Например, можно поставить задачу в Трекере, сразу же отправить уведомление о ней по Почте, затем назначить обсуждение проекта в Телемосте. Запись о событии автоматически добавится в Календарь.
Ранее цифровые продукты для эффективной совместной работы Яндекс 360 для бизнеса были доступны на территории Беларуси только через партнеров. Теперь у белорусских клиентов будет возможность напрямую обращаться за технической поддержкой к команде сервиса и делиться пожеланиями по развитию сервисов.
Яндекс 360 постепенно выводит продукты для бизнеса на новые рынки. Ранее благодаря партнерам в Беларуси локальные компании получили возможность организовать совместную работу в удобном онлайн-офисе. Теперь у бизнеса появился дополнительный выбор: подключать продукт через партнеров и пользоваться их поддержкой или работать напрямую с Яндекс 360 для бизнеса. Для нас непосредственное взаимодействие с клиентами из Беларуси — возможность получить больше обратной связи и учесть потребности пользователей, — подчеркнул руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев.