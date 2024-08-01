В Тюмени воруют нефть, не работает ютуб и ставятся рекорды на ЕГЭ

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Тюмени жители города столкнулись с массовым сбоем работы сервиса Ютуб. Он не работает также почти по всей стране. Пользователи жалуются на то, что видео даже не запускаются, какое бы качество пользователи не выставили.
Происходит это как раз на фоне разговоров о полной блокировке сервиса. По слухам, закрыть его должны уже этой осенью. Власти страны эту информацию пока не комментировали, однако о фактах замедления работы Ютуба сообщали открыто.
На скамье подсудимых оказалась настоящая ОПГ. В Тюменской области организованная группа украла 47 тонн нефти. Сумма ущерба составила один миллион рублей. При этом воровали ресурс они прямо из нефтепровода, который расположен в Нижнетавдинском районе.
При этом поймали сотрудники только 8 человек. Еще двое объявлены в розыск.
Сразу в 13 тюменских ресторанах блюда готовили из сомнительного мяса. Сомнительное оно, потому что у заведений не оказалось документов, подтверждающих его безопасность.
По сообщениям Россельхознадзора, владельцам всех заведений было вынесено предостережение. Информацию для дальнейшего разбирательства передали специалистам Роспотребнадзора.
При этом само мясо будет изъято и уничтожено.
В зоне СВО погиб коренной житель Ялуторовска Игорь Присталов. Работал он на предприятиях энергетического комплекса и практически всю жизнь прожил в родном городе. На момент подписания контракта и гибели ему было 58 лет.
Прощание с бойцом состоится в Сретенском Соборе 2 августа, с 12 часов.
Школьники Тюменской области поставили новый исторический рекорд. В регионе обновилось число стобалльников ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Теперь число тех, кто сдал экзамен на максимальный результат — 91 человек. В 2023 году их было только 68.
Чаще всего на 100 баллов сдавали математику. Еще из занимательного, набрать 100 баллов по трем сдаваемым предметам смогли два ученика.