В Тюмени в День физкультурника перекроют улицу Механическую

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Совсем скоро, 10 августа, в нашем городе будет перекрыта улица Механическая. Перекрытие связано с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного Дню физкультурника.
Перекрытие для транспорта запланировано в период с 6 до 20 часов. Ограничение будет действовать на участке от улицы Холодильной до Максима Горького, уточнили в администрации города.
Тюменцев предупредили, что пути объезда в этот период возможны по улицам Фабричная, Холодильная, Республики, Максима Горького. Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и быть более внимательными на дорогах.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени дети устраивают опасные игры на дорогах. Они специально выезжают на дорогу перед движущимися машинами, пытаясь проехать перед ними.