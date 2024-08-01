nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Тюмени в День физкультурника перекроют улицу Механическую

В Тюмени в День физкультурника перекроют улицу Механическую

1 августа 2024, 14:10
Фото: 1MI
В Тюмени 10 августа, в День физкультурника, будет перекрыта улица Механическая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Совсем скоро, 10 августа, в нашем городе будет перекрыта улица Механическая. Перекрытие связано с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного Дню физкультурника.

Перекрытие для транспорта запланировано в период с 6 до 20 часов. Ограничение будет действовать на участке от улицы Холодильной до Максима Горького, уточнили в администрации города.

Тюменцев предупредили, что пути объезда в этот период возможны по улицам Фабричная, Холодильная, Республики, Максима Горького. Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и быть более внимательными на дорогах.

Смертельные развлечения. В Тюмени дети устраивают опасные игры на дорогах
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени дети устраивают опасные игры на дорогах. Они специально выезжают на дорогу перед движущимися машинами, пытаясь проехать перед ними.

Читайте также:
Тюменца, который пытался задушить 13-летнего мальчика, осудилиВоенный комиссариат, сколько нужно контрактников из Тюменской областиЖители Тюменской области украли 47 тонн нефти в составе ОПГ
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Тюмень — новая столица? В регионе ждут госкомпании из Москвы. Зачем это нужно?
Сегодня, 10:17
YouTube все? Тюменцы массово жалуются на отключение видеохостинга
Сегодня, 08:22
«Медленный сервис и отсутствие указателей»: туристы высказались о поездке в Тюмень
Сегодня, 06:12
Богатство, страсти и разрушение. Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года
Сегодня, 10:10
Пустые полки и низкие зарплаты продавцов: как справляется ритейл в Тюмени с кризисом?
Сегодня, 12:46
На СВО погиб 58-летний житель Ялуторовска
Сегодня, 08:01