nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Тюмени сбили пьяного подростка на велосипеде

В Тюмени сбили пьяного подростка на велосипеде

1 августа 2024, 03:24
Фото: ГИБДД Тюменской области
На пешеходном переходе в Тюмени кроссовер сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Сюжет
Дети

ДТП произошло 31 июля на улице Лесопарковой. Велосипедист не спешился на переходе.

Фото: ГИБДД Тюменской области
В ДТП на тюменской «трассе смерти» пострадали женщина и ребенок
Узнать подробнее

Кроме того, подросток оказался пьян. Показания алкотестера составили 0,40 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника. Мальчик выбежал из-за трансформаторной будки на проезжую часть и ударился об автомобил.

Читайте также:
Во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьникаГруппа подростков держит в страхе жителей целого района в ТюмениРебенок с лишними пальцами на руках и стопах родился в Тюмени
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Велосипед
Подпишитесь
Детский адик. Тюменские воспитатели откровенно рассказали о трудностях на работе
31 июля, 07:00
Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро
31 июля, 06:09
Рост пенсий, новые платежки и цены на сладкое: как изменится жизнь тюменцев в августе
31 июля, 01:00
Грешное дело рядом: чем опасен для тюменцев августовский ретроградный Меркурий?
31 июля, 07:22
Выпадет более месячной нормы осадков: в августе Тюмень накроют ливни
31 июля, 06:50
«Весь взвод пропал без вести». На запорожском направлении СВО погиб боец из Тобольска
31 июля, 13:59