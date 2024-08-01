В Тюмени сбили пьяного подростка на велосипеде

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
ДТП произошло 31 июля на улице Лесопарковой. Велосипедист не спешился на переходе.
Кроме того, подросток оказался пьян. Показания алкотестера составили 0,40 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника. Мальчик выбежал из-за трансформаторной будки на проезжую часть и ударился об автомобил.