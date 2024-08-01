Тюменцев научат зарабатывать на посуточной аренде жилья

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Посуточная аренда жилья становится все более популярной среди россиян. Одним из главных преимуществ такого бизнеса является высокий доход. При условии, что недвижимость практически не простаивает, этот способ может приносить гораздо большую прибыль по сравнению с долгосрочной арендой. Например, если двухкомнатная квартира сдается за 2 тысячи рублей в сутки, ее хозяин может получить около 40 тысяч рублей всего за три недели. В период высокого спроса возможности для заработка увеличиваются.
Однако прежде чем приступить к сдаче жилья в аренду, следует подготовиться и изучить ключевые аспекты этой сферы. Важно иметь четкое представление о том, как легально вести бизнес, как составлять привлекательные объявления и главное — где искать своих клиентов. Ответы на эти вопросы можно найти на онлайн-курсе от сервиса «Авито Путешествия».
Обучение состоит из девяти коротких уроков, в которых содержатся практические советы, примеры и чек-листы. Каждое занятие занимает всего 15 минут и разработано по принципу «посмотрел — применил». Участникам курса расскажут, как максимально эффективно использовать возможности платформы, работать с отзывами, привлекать клиентов. А тем, кто сдает квартиры давно, пригодятся рекомендации по увеличению количества бронирований и оптимизации бизнеса.