Тюменцев научат зарабатывать на посуточной аренде жилья

Посуточная аренда жилья становится все более популярной среди россиян. Одним из главных преимуществ такого бизнеса является высокий доход. При условии, что недвижимость практически не простаивает, этот способ может приносить гораздо большую прибыль по сравнению с долгосрочной арендой. Например, если двухкомнатная квартира сдается за 2 тысячи рублей в сутки, ее хозяин может получить около 40 тысяч рублей всего за три недели. В период высокого спроса возможности для заработка увеличиваются.