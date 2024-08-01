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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Тюменца, который пытался задушить 13-летнего мальчика, осудили

Тюменца, который пытался задушить 13-летнего мальчика, осудили

1 августа 2024, 13:13
Фото: 1MI
Осудили тюменца, который осенью прошлого года напал на ребенка и пытался его задушить. Все подробности жуткого дела — в нашем материале.

В сентябре прошлого года в Тюмени, на улице Интернациональной, мужчина набросился на 13-летнего мальчика, жестоко избил его и пытался задушить. Мужчину задержали лишь спустя несколько недель. Выяснилось, что на момент совершения преступления тюменец был нетрезв.

И вот, агрессивного мужчину осудили. По информации издания «72.ру» со ссылкой на маму пострадавшего, обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы. Ранее мужчина уже отбывал наказание за тяжкое преступление — изнасилование.

Теперь тюменец должен будет выплатить семье пострадавшего ребенка 50 тысяч рублей. Мать мальчика заявила, что не будет подавать апелляцию, поскольку суд и так сильно смягчил наказание.

Подростки изнасиловали ребенка в туалете ишимской школы
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что подростки изнасиловали ребенка в туалете ишимской школы. Подробнее — читайте в отдельном материале.

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