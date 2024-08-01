Тюменца, который пытался задушить 13-летнего мальчика, осудили

В сентябре прошлого года в Тюмени, на улице Интернациональной, мужчина набросился на 13-летнего мальчика, жестоко избил его и пытался задушить. Мужчину задержали лишь спустя несколько недель. Выяснилось, что на момент совершения преступления тюменец был нетрезв.