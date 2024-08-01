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Тюменку, впавшую в кому в Турции, доставили в Россию

Тюменку, впавшую в кому в Турции, доставили в Россию

1 августа 2024, 04:31
Фото: 1MI
Жительницу Тюмени Наталью Герасимову, которая месяц назад впала в кому во время отдыха в Турцию, смогли перевезти в Россию. Об этом сообщила семья женщины.

Дочь Натальи Герасимовой сообщила 72.ру, что мать находится в критическом состоянии. Она будет проходить лечение в Москве из-за опасности транспортировки в Тюмень.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка, буквально, оказалась в плену у турецких медиков. У нее случился сердечный приступ, она впала в кому. Страховая компания отказалась покрывать расходы целиком и женщину отказывались транспортировать из турецкой больницы в связи с долгом перед учреждением.

Проблему удалось решить после огласки в СМИ. Семья пострадавшей записала обращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК Бастрыкину.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Турция#Здравоохранение
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