Тюменку, впавшую в кому в Турции, доставили в Россию

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка, буквально, оказалась в плену у турецких медиков. У нее случился сердечный приступ, она впала в кому. Страховая компания отказалась покрывать расходы целиком и женщину отказывались транспортировать из турецкой больницы в связи с долгом перед учреждением.