Тюменку, впавшую в кому в Турции, доставили в Россию

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Дочь Натальи Герасимовой сообщила 72.ру, что мать находится в критическом состоянии. Она будет проходить лечение в Москве из-за опасности транспортировки в Тюмень.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка, буквально, оказалась в плену у турецких медиков. У нее случился сердечный приступ, она впала в кому. Страховая компания отказалась покрывать расходы целиком и женщину отказывались транспортировать из турецкой больницы в связи с долгом перед учреждением.
Проблему удалось решить после огласки в СМИ. Семья пострадавшей записала обращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК Бастрыкину.