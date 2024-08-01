Тюменец продал земельный участок, находясь на отдыхе в Маврикии

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Это стало возможным благодаря наличию у продавца электронной подписи, с помощью которой он смог подписать документы онлайн.
«Мы заранее подготовили электронно цифровую подпись, провели идентификацию инвестора и проводили владельца участка в отпуск. Как только все его документы были готовы к заключению сделки, мы направили их продавцу, он в свою очередь, имея только доступ в интернет, удаленно подписал договор купли продажи. Расчет провели через аккредитив, который можно также открыть дистанционно из любой точки мира», — цитирует Вслух.ру специалиста агентства недвижимости.
По словам Круски, в электронной сделке важно иметь стабильный доступ в Интернет и надёжного партнёра, который поможет в осуществлении купли-продажи.
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