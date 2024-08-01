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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Смертельные развлечения. В Тюмени дети устраивают опасные игры на дорогах

Смертельные развлечения. В Тюмени дети устраивают опасные игры на дорогах

1 августа 2024, 12:06
Фото: 1MI
Тюменские подростки-электросамокатчики придумали новую опасную забаву. Они специально выезжают на дорогу перед движущимися машинами, пытаясь проехать перед ними.
Сюжет
Дети

Свои заезды дети снимают на камеру, а после — выкладывают в интернет, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. Такая забава, разумеется, может привести к печальным последствиям.

Подростки собираются по вечерам, когда уже темнеет, а видимость становится хуже. Победителем, по мнению детей, является тот, кто выжил и сумел отъехать от движущегося автомобиля. Подросткам не мешает и то, что машины едут на высокой скорости.

Стоит отметить, что с начала 2024 года на дорогах Тюмени было зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. При этом каждый третий травмированный — ребенок.

В Тюмени сбили пьяного подростка на велосипеде
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени сбили пьяного подростка на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени
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