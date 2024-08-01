Смертельные развлечения. В Тюмени дети устраивают опасные игры на дорогах

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Свои заезды дети снимают на камеру, а после — выкладывают в интернет, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. Такая забава, разумеется, может привести к печальным последствиям.
Подростки собираются по вечерам, когда уже темнеет, а видимость становится хуже. Победителем, по мнению детей, является тот, кто выжил и сумел отъехать от движущегося автомобиля. Подросткам не мешает и то, что машины едут на высокой скорости.
Стоит отметить, что с начала 2024 года на дорогах Тюмени было зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. При этом каждый третий травмированный — ребенок.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени сбили пьяного подростка на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.