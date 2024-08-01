Штормовое предупреждение: август в Тюмени начнется с дождей и гроз

В Тюмени в первый день августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в течение дня. Утром температура воздуха составит +17…+24, к полудню воздух прогреется до +24…+26, в вечерние часы термометры покажут +15…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.