Штормовое предупреждение: август в Тюмени начнется с дождей и гроз

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В Тюмени в первый день августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в течение дня. Утром температура воздуха составит +17…+24, к полудню воздух прогреется до +24…+26, в вечерние часы термометры покажут +15…+19. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:37, закат в 20:52, продолжительность дня 16 часов 15 минут.
В Тобольске 1 августа синоптики обещают пасмурную погоду, грозу в ночные часы. Утром ожидается +18…+24, днем столбики термометров поднимутся до +26…+27, в вечерние часы температура воздуха составит +16…+20. Скорость ветра составит 2-3,5 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:20, закат в 20:47, продолжительность дня 16 часов 27 минут.
В Ишиме 1 августа синоптики обещают пасмурную погод без осадков. Утром температура воздуха составит +19…+28, к полудню воздух прогреется до +29…+31, в вечерние часы термометры покажут +18…+23. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:27, закат в 20:31, продолжительность дня 16 часов 4 минуты.