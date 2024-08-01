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«Росводоканал Тюмень» вновь стал партнером национальных проектов

«Росводоканал Тюмень» вновь стал партнером национальных проектов

1 августа 2024, 10:17
Фото: «Росводоканал Тюмень»
«Росводоканал Тюмень» второй год подряд получает статус партнера национальных проектов России премии «Наш вклад» в Координационном центре Правительства РФ. В торжественной церемонии премии принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Тюменский водоканал удостоен высокого статуса за реализацию ряда экологических проектов, которые реализуются на производстве и добровольцами компании. Кроме применения экологичных и энергосберегающих технологий, волонтеры компании провели ряд масштабных экологических мероприятий. Например, очистили берега двух озер, собрали и сдали на вторичную переработку тонны макулатуры, десятки килограмм пластиковых крышек и батареек. Также системно проводится просветительская деятельность.

В своей работе мы не только используем передовые практики, которые позволяют минимизировать воздействие на экологию региона, но и привлекаем к решению проблем окружающей среды жителей городов, в которых мы работаем. Современные форматы социально-значимых проектов позволяют успешно вовлекать в их реализацию молодежь, — подчеркнула директор по персоналу ГК «Росводоканал» Юлия Рокотянская.

Статус партнера национальных проектов России присвоен также управляющей компании «Росводоканал» и предприятиям Росводоканала в Воронеже и Архангельске. Компания удостоилась статуса за реализацию проектов «Бумбатл» — масштабной акции по сбору макулатуры, где предприятия-участники собрали более ста тысяч бумажных отходов, и «Марафона рек» — федеральной акции по очистке берегов от мусора, собравшей 100 тонн отходов.

Фото: «Росводоканал Тюмень»

Отметим, национальная премия оценивает реализацию социальных программ, вносящих вклад в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов, и отмечает лучшие социальные инициативы бизнеса и НКО.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Росводоканал#Премия#Национальные проекты#Проект
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