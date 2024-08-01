«Росводоканал Тюмень» вновь стал партнером национальных проектов

Статус партнера национальных проектов России присвоен также управляющей компании «Росводоканал» и предприятиям Росводоканала в Воронеже и Архангельске. Компания удостоилась статуса за реализацию проектов «Бумбатл» — масштабной акции по сбору макулатуры, где предприятия-участники собрали более ста тысяч бумажных отходов, и «Марафона рек» — федеральной акции по очистке берегов от мусора, собравшей 100 тонн отходов.