Робот-стоматолог провел первую в истории процедуру в 8 раз быстрее человека

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Компания Perceptive из Бостона создала уникальную систему, оснащенную 3D-сканером, который создает детализированную модель ротовой полости, включая расположение нервных окончаний. Этот метод гарантирует высокую точность и безопасность в ходе процедуры. Об этом пишет newkhakasiya.online.
Процесс операции начинаются с 3D-сканирования. В дальнейшем стоматолог обсуждает с пациентом план лечения. После того, как все детали согласованы, робот приступает к выполнению манипуляций. Первой задачей робота является подготовка зуба к установке коронки. Обычно на такую процедуру уходит около двух часов и требуется два визита к стоматологу, тогда как роботу достаточно всего 15 минут для ее завершения.
Разработанная система имеет ряд значительных преимуществ: робот выполняет задания примерно в 8 раз быстрее, чем это делает человек, применение 3D-сканирования и тщательное планирование операций позволяют существенно снизить вероятность ошибок, пациенты находятся в менее напряженном состоянии, так как время, проведенное с открытым ртом, сокращается, что уменьшает усталость и дискомфорт.
Однако, несмотря на успешное тестирование, устройство пока не получило разрешение. В этой связи компания Perceptive не может обозначить точные сроки, когда технология будет внедрена в медицинскую практику. Возможно, пройдет несколько лет, прежде чем данная технология станет доступной для широкой аудитории.