Робот-стоматолог провел первую в истории процедуру в 8 раз быстрее человека

Процесс операции начинаются с 3D-сканирования. В дальнейшем стоматолог обсуждает с пациентом план лечения. После того, как все детали согласованы, робот приступает к выполнению манипуляций. Первой задачей робота является подготовка зуба к установке коронки. Обычно на такую процедуру уходит около двух часов и требуется два визита к стоматологу, тогда как роботу достаточно всего 15 минут для ее завершения.