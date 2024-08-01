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Робот-стоматолог провел первую в истории процедуру в 8 раз быстрее человека

Робот-стоматолог провел первую в истории процедуру в 8 раз быстрее человека

1 августа 2024, 17:39
Фото: newatlas.com
Сфера медицинских технологий совершила значительный прорыв: автономный робот с искусственным интеллектом впервые успешно провел полноценную стоматологическую операцию пациенту.

Компания Perceptive из Бостона создала уникальную систему, оснащенную 3D-сканером, который создает детализированную модель ротовой полости, включая расположение нервных окончаний. Этот метод гарантирует высокую точность и безопасность в ходе процедуры. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Процесс операции начинаются с 3D-сканирования. В дальнейшем стоматолог обсуждает с пациентом план лечения. После того, как все детали согласованы, робот приступает к выполнению манипуляций. Первой задачей робота является подготовка зуба к установке коронки. Обычно на такую процедуру уходит около двух часов и требуется два визита к стоматологу, тогда как роботу достаточно всего 15 минут для ее завершения.

Разработанная система имеет ряд значительных преимуществ: робот выполняет задания примерно в 8 раз быстрее, чем это делает человек, применение 3D-сканирования и тщательное планирование операций позволяют существенно снизить вероятность ошибок, пациенты находятся в менее напряженном состоянии, так как время, проведенное с открытым ртом, сокращается, что уменьшает усталость и дискомфорт.

Однако, несмотря на успешное тестирование, устройство пока не получило разрешение. В этой связи компания Perceptive не может обозначить точные сроки, когда технология будет внедрена в медицинскую практику. Возможно, пройдет несколько лет, прежде чем данная технология станет доступной для широкой аудитории.

#Общество
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