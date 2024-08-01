Она вернулась! Оформить IT-ипотеку по новым условиям можно у «Страны Девелопмент»

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Кроме того, с августа 2024 года предельная ставка по кредиту составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита не будет превышать 9 млн рублей. Ставка может дополнительно снизиться за счет специальных банковских и региональных программ.
Для получения льготного кредита ИТ-специалистам нужно иметь определенный уровень дохода. В крупных городах и Московской и Ленинградской областях зарплата до вычета налогов должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тысяч рублей.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает квартиры в семи жилых комплексах Тюмени. «Европейский берег 2.0» — в заречной части города, прямо на берегу Туры. «Авторский» — в районе Дома Обороны, недалеко от набережной. «Сердце Сибири» — зеленый квартал в деловой части города. «Домашний» — настоящий «город в городе» в районе Плеханово. «Юнион» — ЖК на пересечении Окружной дороги и улицы Интернациональная. «Звездный», в котором сейчас возводятся самые высокие в городе жилые башни, это микрорайон рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл».
Самый новый проект застройщика — ЖК «Страна.Прибрежная» — расположен в историческом центре города: в районе улиц Елизарова — Дамбовская — Мельникайте. В комплексе будет 6 домов с закрытыми дворами и 6 подземных паркингов с кладовыми, большой пешеходный бульвар, зоны для спорта, игр и отдыха. В домах будут секции от 4 до 23 этажей.
Отметим, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн квадратных метров жилья. В домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн квадратных метров. В 2024 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-14 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системы «умный дом», закрытых охраняемых дворов без машин, безбарьерной среды, эргономичных инженерных технологий.
ООО СЗ «Страна.Мельникайте». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.