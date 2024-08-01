Ольга Сарбаева: «Тюменский водоканал — флагман среди предприятий отрасли»

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:18
— Первый водопровод, протяженностью всего 900 метров, был построен из бревен лиственницы и сосны. За свою многолетнюю историю Тюмень не раз горела, а потому перестраивалась. Водопровод обеспечил безопасность города. Позже были построены водоочистные сооружения. Можно сказать, что водопроводная система совершенствуется с самого основания. Тюменская система водоснабжения прошла большой путь от деревянного водопровода до цифрового водоканала.
— В 1864 произошел запуск первого водопровода. В 1915 году заработала первая станция водоочистки. В 1948 году запущен головной водозабор (сейчас он остался лишь в воспоминаниях ветеранов). В 70-е и 80-е годы, во время развития нефтегазовой отрасли и бурного роста промышленности, в эксплуатацию вводились основные сооружения современной системы водоснабжения и водоотведения, строились производственные цеха и базы, прокладывались сотни километров коммуникаций — почти все то, что мы имеем сегодня.
Напомним, в 2017 году было заключено крупнейшее на тот период концессионное соглашение, нацеленное на развитие системы водоснабжения и водоотведения.
— Это событие можно считать вторым рождением водоканала. Мы работаем в уникальный период полной реконструкции всех основных объектов и сооружений.
— В стране нет другого водоканала, который так же системно подходит к модернизации процессов. Обычно работы ведутся частями: меняется оборудование, латаются здания, потому что невероятно сложно проводить реконструкцию, не останавливая производство. Кроме того, мы не можем прекратить водоподготовку и попросить жителей пару лет пожить без чистой воды, поэтому выводим из работы участки оборудования, перераспределяя нагрузку.
Отметим, в 2024 году специалисты «Росводоканал Тюмень» завершили пусконаладочные мероприятия и вывели в режим первую очередь смесителей и отстойников на Метелевских водоочистных сооружениях. Далее рабочие разобрали конструктив старого комплекса смесителей, залили днище, а сейчас занимаются сооружением арматурного каркаса стен. Одновременно с этим проводится демонтаж отстойников, а также завершается строительство четвертого резервуара чистой воды.
— Технологию водоподготовки сохраним классическую — двухступенчатую реагентную очистку с отстойниками, скорыми фильтрами и обеззараживанием. Изменится «начинка» смесителей и отстойников. В Туре очень сложная вода, и мы применяем все доступные нам средства. В этом году запустили установку деманганации, которая в период повышения марганца в реке (в феврале–марте) показала свою эффективность. Сейчас завершаем монтаж автоматической системы дозирования угля. Ввод в эксплуатацию первой очереди сооружений показал, что мы избрали правильный вектор развития. Качество воды заметно улучшилось.
— Не только. Транспортировка воды — очень сложный процесс. Тюменский водоканал — флагман среди предприятий отрасли водоснабжения и водоотведения. Цифровые технологии помогают нам и в качественной транспортировке воды. Более того, около 80% водопроводных труб, находящихся на обслуживании предприятия, выполнены из современных полимерных материалов, что говорит о качестве и надежности системы.
— В этом году продолжаем строительство кольцевого водопровода общей протяженностью более 20 километров. Работы проводятся поэтапно. Ввод трубопровода в эксплуатацию повысит надежность системы и позволит подключить новых абонентов в Тюменском районе. Параллельно продолжится строительство сетей водоснабжения по Московскому и Ялуторовскому трактам. Добавлю, что в июле запустили водопровод до Головина, где до этого никогда не было чистой воды.
— Тюменские сооружения очистки сточных вод — эталонные. К нам приезжают за опытом коллеги из самых разных уголков страны, поскольку на очистных сооружениях канализации мы собрали наилучшие доступные технологии. Тура — основной источник для города, а экологическое благополучие акватории реки — одна из первоочередных задач предприятия. С 2018 года мы активно внедряем технологии, направленные на повышение качества очистки стоков и энергосбережение.
На сегодняшний день уже завершена реконструкция цеха механического обезвоживания, запущена система очистки воздуха, полностью модернизирован цех механической очистки стоков. Работы продолжаются — специалисты компании налаживают оборудование и готовят к запуску третий блок биологической очистки стоков.
— В цифровизации и экологичности. В наше время наука развивается стремительно, и наша задача — применять в работе самые современные технологии, непрерывно повышая качество, надежность услуг и экологичность производства.
Лидируя, мы не имеем права сдавать позиций.