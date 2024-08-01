Ольга Сарбаева: «Тюменский водоканал — флагман среди предприятий отрасли»

— В 1864 произошел запуск первого водопровода. В 1915 году заработала первая станция водоочистки. В 1948 году запущен головной водозабор (сейчас он остался лишь в воспоминаниях ветеранов). В 70-е и 80-е годы, во время развития нефтегазовой отрасли и бурного роста промышленности, в эксплуатацию вводились основные сооружения современной системы водоснабжения и водоотведения, строились производственные цеха и базы, прокладывались сотни километров коммуникаций — почти все то, что мы имеем сегодня.