Не врать людям — как закончилась сессия ГД и что сделали «Новые люди» для тюменцев

Третий проект партии помогает беречь здоровье с рождения, а не надеяться только на врачей. Он называется «Новое здоровое поколение» и включает несколько направлений. Среди них — бесплатная раздача витамина D. До конца года его получат 260 тысяч детей до трёх лет. Дефицит этого витамина у большинства людей в России, но детям он нужен особенно, чтобы с первых дней жизни укрепить иммунитет. Получить витамин бесплатно можно на сайте детский-иммунитет.рф.