На следующей неделе в Тюмени перекроют одну из центральных улиц

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сообщает о перекрытии передает администрация Тюмени.
10 августа 8 до 16 часов, в связи проведением спортивного мероприятия «велогонка-критериум», планируется прекращение движения транспортных средств по улице Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с улицей Дамбовской. — сообщается на сайте мэрии.
В качестве объезда жителям города предлагают несколько маршрутов. Среди них — альтернативный путь по ул. Казачьи Луга, ул. Западносибирская, ул. Дамбовская.