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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

На следующей неделе в Тюмени перекроют одну из центральных улиц

На следующей неделе в Тюмени перекроют одну из центральных улиц

1 августа 2024, 10:53
Фото: 1MI
В Тюмени из-за проведения спортивного мероприятия перекроют одну из центральных улиц. Речь идет о улице Лесопарковой.

Сообщает о перекрытии передает администрация Тюмени.

10 августа 8 до 16 часов, в связи проведением спортивного мероприятия «велогонка-критериум», планируется прекращение движения транспортных средств по улице Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с улицей Дамбовской. — сообщается на сайте мэрии.

В качестве объезда жителям города предлагают несколько маршрутов. Среди них — альтернативный путь по ул. Казачьи Луга, ул. Западносибирская, ул. Дамбовская.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на четыре дня перекроют важную улицу.

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