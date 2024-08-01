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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тюменца штрафовали по чужому номеру авто

История для Шерлока. Тюменца штрафовали из-за путаницы в номерах авто

1 августа 2024, 12:17
Фото: 1MI

Тюменца штрафовали по чужому номеру авто

В Тюмени произошла крайне необычная история. Дело в том, что одному из тюменцев пришло несколько штрафов за нарушение ПДД. Он обратился в ГИБДД, сказав, что ничего не нарушал. И здесь история обрела неожиданный поворот

После обращений сотрудники провели проверку и выяснилось, что номер, по которому и выписали штраф, совпадал. Однако не совпадали места нарушений и их даты, поскольку в то время и тех местах водителя, по его словам, не было.

В результате проверок сотрудники задержали еще одного тюменца, который ездил на авто с теми же самыми номерами. Как оказалось, он их менял после ДТП и не заметил, что ему дали номер с ошибкой в букве.

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При этом на одном из авто с идентичными номерами числится 58 нарушений. Но на каком конкретно — еще предстоит выяснить.

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