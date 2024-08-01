История для Шерлока. Тюменца штрафовали из-за путаницы в номерах авто

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
После обращений сотрудники провели проверку и выяснилось, что номер, по которому и выписали штраф, совпадал. Однако не совпадали места нарушений и их даты, поскольку в то время и тех местах водителя, по его словам, не было.
В результате проверок сотрудники задержали еще одного тюменца, который ездил на авто с теми же самыми номерами. Как оказалось, он их менял после ДТП и не заметил, что ему дали номер с ошибкой в букве.
При этом на одном из авто с идентичными номерами числится 58 нарушений. Но на каком конкретно — еще предстоит выяснить.
Ранее сообщалось о том, что в ДТП на тюменской «трассе смерти» пострадали женщина и ребенок.