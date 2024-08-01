А так хотелось. Семя создателя Телеграма Павла Дурова нельзя заказать в Тюмень

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Однако желающим тюменкам придется разочароваться. Заказать сперму Дурова себе на дом или в клинику у них не получится.
Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», семя Дурова находится в одном из Московских клиник, и ранее его возили по стране и за рубеж, но сейчас эта функция уже не доступна, причем не только для Тюмени.
При этом была также предоставлена и полная анкета донора. Там указано, что Дуров — доктор филологических наук, знает 9 языков, любит саморазвитие, православен.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени рождаются дети без рук и почек.