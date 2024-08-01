А так хотелось. Семя создателя Телеграма Павла Дурова нельзя заказать в Тюмень

Недавно создатель «Вконтакте» и «Телеграм» Павел Дуров сообщил, что у него больше ста детей по всей России. Дело в том, что он сдавал очень много генетического материала в банк спермы. После этого желание забеременеть от известного программиста среди женщин выросло в четыре раза.