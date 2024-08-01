nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

А так хотелось. Семя создателя Телеграма Павла Дурова нельзя заказать в Тюмень

А так хотелось. Семя создателя Телеграма Павла Дурова нельзя заказать в Тюмень

1 августа 2024, 10:15
Фото: Соцсети
Недавно создатель «Вконтакте» и «Телеграм» Павел Дуров сообщил, что у него больше ста детей по всей России. Дело в том, что он сдавал очень много генетического материала в банк спермы. После этого желание забеременеть от известного программиста среди женщин выросло в четыре раза.

Однако желающим тюменкам придется разочароваться. Заказать сперму Дурова себе на дом или в клинику у них не получится.

Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», семя Дурова находится в одном из Московских клиник, и ранее его возили по стране и за рубеж, но сейчас эта функция уже не доступна, причем не только для Тюмени.

Дети доводят воспитателей! Почему в тюменских садиках не хватает сотрудников?
Узнать подробнее

При этом была также предоставлена и полная анкета донора. Там указано, что Дуров — доктор филологических наук, знает 9 языков, любит саморазвитие, православен.

Читайте также:
Самой младшей тюменкой, сделавшей аборт, стала 15-летняя девочкаПриродные аномалии. В Тюмени рождаются дети без рук и почекПознакомился с родителями и переночевал: тюменца осудили за секс с девочкой
#Александр Смирнов#Беременность#Павел Дуров
Подпишитесь
Тюмень — новая столица? В регионе ждут госкомпании из Москвы. Зачем это нужно?
Сегодня, 10:17
YouTube все? Тюменцы массово жалуются на отключение видеохостинга
Сегодня, 08:22
«Медленный сервис и отсутствие указателей»: туристы высказались о поездке в Тюмень
Сегодня, 06:12
Богатство, страсти и разрушение. Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года
Сегодня, 10:10
Выпадет более месячной нормы осадков: в августе Тюмень накроют ливни
31 июля, 06:50
«Весь взвод пропал без вести». На запорожском направлении СВО погиб боец из Тобольска
31 июля, 13:59