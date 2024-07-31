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Яндекс 360 для бизнеса расширил функционал сервисов

31 июля 2024, 08:55
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В июльском обновлении Яндекс 360 для бизнеса для пользователей появилось сразу несколько новых опций.

Так, в Трекере и Вики был добавлен виджет чата поддержки, где можно получить консультацию технических специалистов. Кроме того, в Трекер интегрировали функцию A/B-тестирования, чтобы дорабатывать и улучшать сервис в соответствии с запросом пользователей, а в Почту — DLP-системы, которые дополнительно защищают данные из рабочей переписки. Календарем стало удобнее пользоваться и носителям казахского языка.

Поддержка на связи

Технические специалисты стали чуть ближе: соответствующий виджет появился в Трекере и Вики. В чате поддержки можно посмотреть справку с самыми часто задаваемыми вопросами, оставить запрос на консультацию, на который ответит бот или специалист (зависит от сложности задачи), а также оценить работу сервиса. На выбор — два цвета интерфейса. Время обработки каждого обращения существенно сократилось и позволяет скорее решать рабочие задачи пользователей.

Фото: Яндекс

Трекер: как стать еще полезнее

В Трекер добавили сервис для проведения А/В-экспериментов. На функционал и быстродействие пользователей это никак не повлияет, зато даст команде Яндекс 360 для бизнеса данные о том, как можно развивать продукт, какие обновления заходят лучше и в целом о популярности и пользе Трекера.

Надежная защита данных Почты

С июля к Почте можно подключать DLP-системы. Это дополнительная опция, которая пропускает до 10 тысяч писем в час и одновременно повышает уровень безопасности переписки. Функция позволит быстрее отслеживать каналы передачи данных, выявлять опасные действия внутри команды и оперативно сообщать о потенциальных рисках в техподдержку.

Перевод Календаря на казахский язык

Интерфейс Календаря теперь доступен на трех языках. К традиционным русскому и английскому языкам добавили казахский. Изменить настройку можно в левом нижнем углу экрана: иконка для этого находится рядом с обозначением часового пояса.

Фото: Яндекс

Теперь иностранные пользователи имеют больше возможностей для работы с сервисом на языке, который им удобен.

#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Безопасность#Почта#Офисы#Сервис#Календарь
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