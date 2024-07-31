Яндекс 360 для бизнеса расширил функционал сервисов

Так, в Трекере и Вики был добавлен виджет чата поддержки, где можно получить консультацию технических специалистов. Кроме того, в Трекер интегрировали функцию A/B-тестирования, чтобы дорабатывать и улучшать сервис в соответствии с запросом пользователей, а в Почту — DLP-системы, которые дополнительно защищают данные из рабочей переписки. Календарем стало удобнее пользоваться и носителям казахского языка.