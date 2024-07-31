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В Тюмени в начале августа выпадет месячная норма осадков

Выпадет более месячной нормы осадков: в августе Тюмень накроют ливни

31 июля 2024, 06:50
Фото: 1MI

В Тюмени в начале августа выпадет месячная норма осадков

По прогнозам метеорологов, первые десять дней месяца в областной столице будут дождливыми. Единственным сухим днем первой декады станет суббота, 3 августа. Во все остальные дни будут идти дожди. Число выпавших осадков превысит месячную норму.

Ливни ожидаются 8 и 9 августа. За сутки 8 августа в Тюмени выпадет почти треть месячной нормы, 9 августа — более двух третей. При этом средняя дневная температура воздуха составит +20…+24. Похолодает только в конце первой декады — 9 августа столбики термометров опустятся до +16…+18.

Фото: Гисметео

В ближайшие дни в Тюмени метеорологи прогнозируют дожди, переменную облачность, усиление ветра до 9-11 м/с. Температура воздуха днем составит +24…+25, в ночные часы +14…+16.

На юге Тюменской области в ближайшие сутки ожидаются грозы, дожди, ветер с порывами до 18 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+30, в ночные часы покажут +10…+15.

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