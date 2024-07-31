Выпадет более месячной нормы осадков: в августе Тюмень накроют ливни

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Ливни ожидаются 8 и 9 августа. За сутки 8 августа в Тюмени выпадет почти треть месячной нормы, 9 августа — более двух третей. При этом средняя дневная температура воздуха составит +20…+24. Похолодает только в конце первой декады — 9 августа столбики термометров опустятся до +16…+18.
В ближайшие дни в Тюмени метеорологи прогнозируют дожди, переменную облачность, усиление ветра до 9-11 м/с. Температура воздуха днем составит +24…+25, в ночные часы +14…+16.
На юге Тюменской области в ближайшие сутки ожидаются грозы, дожди, ветер с порывами до 18 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+30, в ночные часы покажут +10…+15.