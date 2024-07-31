Выпадет более месячной нормы осадков: в августе Тюмень накроют ливни

Ливни ожидаются 8 и 9 августа. За сутки 8 августа в Тюмени выпадет почти треть месячной нормы, 9 августа — более двух третей. При этом средняя дневная температура воздуха составит +20…+24. Похолодает только в конце первой декады — 9 августа столбики термометров опустятся до +16…+18.