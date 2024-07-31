Во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
ДТП произошло 30 июля на улице Фармана Салманова.
«Предварительно, мальчик выбежал из-за трансформаторной будки на проезжую часть и ударился об автомобиль», — уточнили в ГИБДД.
Водитель объяснил, что не заметил ребенка. О состоянии здоровья потерпевшего пока ничего не известно.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» сообщал, что Заводоуковский районный суд удовлетворил иск местного жителя к водителю «Приоры», который насмерть сбил его отца. ДТП произошло в 2022 году. Сын потерпевшего обратился в суд за компенсацией морального вреда.