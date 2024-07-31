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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника

Во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника

31 июля 2024, 08:24
Фото: ГИБДД Тюменской области
Тюменского школьника сбил автомобиль во дворе дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Дети

ДТП произошло 30 июля на улице Фармана Салманова.

«Предварительно, мальчик выбежал из-за трансформаторной будки на проезжую часть и ударился об автомобиль», — уточнили в ГИБДД.

Водитель объяснил, что не заметил ребенка. О состоянии здоровья потерпевшего пока ничего не известно.

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Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что Заводоуковский районный суд удовлетворил иск местного жителя к водителю «Приоры», который насмерть сбил его отца. ДТП произошло в 2022 году. Сын потерпевшего обратился в суд за компенсацией морального вреда.

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