Во дворе тюменского дома сбили 8-летнего школьника

Ранее «Наш город» сообщал, что Заводоуковский районный суд удовлетворил иск местного жителя к водителю «Приоры», который насмерть сбил его отца. ДТП произошло в 2022 году. Сын потерпевшего обратился в суд за компенсацией морального вреда.