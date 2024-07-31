В Тюмени уже третий день не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку

В середине дня 29 июля 16-летняя Софья Парфенова ушла из дома с улицы 25 лет Октября. До сих пор ее местонахождение не установлено, на связь с близкими она не выходит. Поиски продолжаются в течение трех дней, информирует поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».