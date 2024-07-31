В Тюмени с высоты падают тараканы и мужчины, а местный бар становится лучшим в России

В Тюмени подешевели овощи и фрукты. Например, бананы подешевели в два раза. Сейчас их стоимость составляет 109 рублей. Картофель подешевел до 55. Также почти на 100 рублей в цене просели и огурцы вместе с нектаринами. Теперь они стоят 179 и 200 рублей соответственно.