В Тюмени с высоты падают тараканы и мужчины, а местный бар становится лучшим в России

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
На переулке Кольском в Тюмени заметили полчища тараканов. По словам местных жителей, улица ими просто кишит. Жители боятся, что очень скоро они заполонят все дома в окрестностях.
Роспотребнадзор предупредил Тюменцев об опасности купания в необорудованных местах. Так, велик риск подхватить кишечную инфекцию, вирусный гепатит А, сальмонеллез и ряд других заболеваний.
Первыми признаками при этом станут симптомы, похожие на отравление. Тошнота, рвота, высокая температура.
В Тюмени мужчина упал с третьего этажа. Об этом рассказали очевидцы. По предварительной информации, он жив, но состояние его неизвестно. За пострадавшим приехала реанимация, его увезли для оказания помощи.
В Тюмени подешевели овощи и фрукты. Например, бананы подешевели в два раза. Сейчас их стоимость составляет 109 рублей. Картофель подешевел до 55. Также почти на 100 рублей в цене просели и огурцы вместе с нектаринами. Теперь они стоят 179 и 200 рублей соответственно.
Тюменский бар Fresca вошёл в шорт-лист премии WHERE2DRINK. Номинанты представлены на официальном сайте премии. Работает заведение, ориентируясь на мексиканскую кухню, средний чек — 1500 рублей.
Помимо тюменского бара, в шорт-лист вошли заведения из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока и Ростова — на-Дону.