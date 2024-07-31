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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Тюмени с высоты падают тараканы и мужчины, а местный бар становится лучшим в России

В Тюмени с высоты падают тараканы и мужчины, а местный бар становится лучшим в России

31 июля 2024, 13:27
Фото: 1MI
В последний день июля жители города жаловались на полчища тараканов, но узнали про то, что в городе подешевели фрукты и овощи. А также выяснилось, что тюменский бар был признан одним из лучших в стране.
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Полчища тараканов

На переулке Кольском в Тюмени заметили полчища тараканов. По словам местных жителей, улица ими просто кишит. Жители боятся, что очень скоро они заполонят все дома в окрестностях.

Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов
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Небезопасное купание

Роспотребнадзор предупредил Тюменцев об опасности купания в необорудованных местах. Так, велик риск подхватить кишечную инфекцию, вирусный гепатит А, сальмонеллез и ряд других заболеваний.

Первыми признаками при этом станут симптомы, похожие на отравление. Тошнота, рвота, высокая температура.

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Выжил чудом?

В Тюмени мужчина упал с третьего этажа. Об этом рассказали очевидцы. По предварительной информации, он жив, но состояние его неизвестно. За пострадавшим приехала реанимация, его увезли для оказания помощи.

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Фрукты все дешевле!

В Тюмени подешевели овощи и фрукты. Например, бананы подешевели в два раза. Сейчас их стоимость составляет 109 рублей. Картофель подешевел до 55. Также почти на 100 рублей в цене просели и огурцы вместе с нектаринами. Теперь они стоят 179 и 200 рублей соответственно.

В Тюмени подешевели фрукты и овощи
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Лучшее заведение

Тюменский бар Fresca вошёл в шорт-лист премии WHERE2DRINK. Номинанты представлены на официальном сайте премии. Работает заведение, ориентируясь на мексиканскую кухню, средний чек — 1500 рублей.

Помимо тюменского бара, в шорт-лист вошли заведения из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока и Ростова — на-Дону.

Бар из Тюмени вошёл в число лучших в стране
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