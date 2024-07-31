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В Москве и Петербурге в тестовом режиме запустят беспилотные трамваи

В Москве и Петербурге в тестовом режиме запустят беспилотные трамваи

31 июля 2024, 08:30
Фото: Дептранс Москвы
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который вводит экспериментальный правовой режим на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Он будет регулировать использование беспилотных трамваев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В процессе реализации данного проекта будет запущена система обучения операторов и водителей-испытателей такого транспорта. Также транспортные службы планируют проводить периодическое техническое обслуживание беспилотных трамваев и организовывать проверку работы систем, чтобы гарантировать безопасность движения транспорта. Об этом пишет newkhakasiya.online.

Действие экспериментального режима продлится три года. Первый этап предусматривает суммарный пробег беспилотного транспорта более трёх тысяч километров, или 150 часов работы. Затем операторы начнут контролировать передвижения таких трамваев, но обслуживание пассажиров продолжится в автономном порядке. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников отметил, что поначалу каждый выход беспилотного транспорта на улицы города будет контролироваться водителем-испытателем.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, подчеркнул, что экспериментальный режим поможет внедрить работу беспилотных трамваев без каких-либо рисков. Свою работу такой транспорт начнет с приходом осени. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы. Передвижение вагонов будет контролировать водитель-инструктор. Работу беспилотного транспорта с оператором планируется наладить до конца следующего года.

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