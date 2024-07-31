В Москве и Петербурге в тестовом режиме запустят беспилотные трамваи

Действие экспериментального режима продлится три года. Первый этап предусматривает суммарный пробег беспилотного транспорта более трёх тысяч километров, или 150 часов работы. Затем операторы начнут контролировать передвижения таких трамваев, но обслуживание пассажиров продолжится в автономном порядке. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников отметил, что поначалу каждый выход беспилотного транспорта на улицы города будет контролироваться водителем-испытателем.