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Posted 31 июля, 13:42

Published 31 июля, 13:42

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Тюменские выпускники поставили рекорд по сдаче ЕГЭ на 100 баллов

Тюменские выпускники поставили рекорд по сдаче ЕГЭ на 100 баллов

31 июля 2024, 13:42
Фото: 1MI
В этом году 91 выпускник из Тюменской области сдали ЕГЭ с результатом 100 баллов. Это рекорд за все годы сдачи итоговых тестов в регионе, отметил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил, в прошлом году максимальные баллы получили 68 выпускников и 52 в 2022 году.

Самой «урожайной» по стобалльникам в этом году стала математика — 28 выпускников написали ее на максимум. Да и вообще вырос средний балл по предметам естественно-научного профиля. Например, по физике сразу на 10 баллов, по математике почти на 7.

Также впервые сразу два наших выпускника сдали три предмета на 100 баллов. Еще двое отлично справились с двумя дисциплинами.

Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей. Всем выпускникам желаю удачи в дальнейшей учебе!

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