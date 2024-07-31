Тюменские выпускники поставили рекорд по сдаче ЕГЭ на 100 баллов

Posted 31 июля, 13:42
Published 31 июля, 13:42
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Глава региона напомнил, в прошлом году максимальные баллы получили 68 выпускников и 52 в 2022 году.
Самой «урожайной» по стобалльникам в этом году стала математика — 28 выпускников написали ее на максимум. Да и вообще вырос средний балл по предметам естественно-научного профиля. Например, по физике сразу на 10 баллов, по математике почти на 7.
Также впервые сразу два наших выпускника сдали три предмета на 100 баллов. Еще двое отлично справились с двумя дисциплинами.
Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей. Всем выпускникам желаю удачи в дальнейшей учебе!