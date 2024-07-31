«Росводоканал Тюмень» подготовит к зиме водозабор в районе поселка Винзили

Тюменский водоканал проводит плановые работы по подготовке к работе в зимний период объектов водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе. На водозаборе у поселка Винзили заменили два скважинных насоса, провели профилактику фильтрующего оборудования и системы промывки фильтров.

Согласно концессионному соглашению, заключенному компанией «Росводоканал Тюмень» с администрацией Тюменского муниципального района и региональным правительством, ведется реконструкция резервуаров чистой воды. Емкости для накопления воды уже подготовлены к утеплению и обшивке. На сегодняшний день специалисты занимаются реконструкцией фильтровального зала и здания административно-бытового комплекса. Обслуживание водозабора, который винзилинцы называют Холманским, мы начали в сентябре 2022 года. Первым делом заменили фильтрующую загрузку, заметно повысив качество водоподготовки, — рассказал начальник цеха эксплуатации объектов в Тюменском районе «Росводоканал Тюмень» Андрей Мартюченко. Отметим, все работы проводятся без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. Одновременно с этим продолжается и строительство водопровода Тюмень — Боровский — Винзили — Богандинский. Он позволит подключить к центральному водоснабжению жителей «безводной» части поселка Винзили и повысит надежность системы водоснабжения Тюменского района.