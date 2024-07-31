Рост пенсий, новые платежки и цены на сладкое: как изменится жизнь тюменцев в августе

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С 1 августа 2024 года у ряда жителей России увеличится размер пенсии. Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16 тысяч 269 рублей получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также получившие инвалидность первой группы.
Также с 1 августа будет произведена доплата к пенсиям работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Она рассчитывается исходя из стажа, заработной платы и отчислений из Соцфонда.
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Размер индексации будет зависеть от зарплаты и стоимости пенсионного балла в том году, когда наступил пенсионный возраст. Каждому работающему пенсионеру будет добавлено до трех баллов, что в денежном эквиваленте составит около 296 рублей. Максимальная прибавка к пенсии для работающих пенсионеров составит 399 рублей.
Во всех случаях доплата будет назначена автоматически, обращаться в Соцфонд необходимости нет.
С 1 августа будет произведена корректировка порядка назначения единого пособия на детей. Теперь пособия будут начисляться по территориальному принципу, что означает, что выплаты будут зависеть от места регистрации или фактического проживания семьи. Если семья оформляла документы в одном регионе, но фактически проживает в другом, Социальный фонд будет проверять соответствие региона, где заявлено пособие, с местом нахождения налогового агента. Если обнаружатся расхождения, у гражданина могут запросить документы, подтверждающие его проживание в конкретном субъекте.
Это нововведение направлено на более справедливое распределение пособий и устранение возможных злоупотреблений. Ожидается, что такая система сделает процесс назначения пособий более прозрачным и эффективным, что особенно важно для семей с детьми.
С 1 августа у жителей России появится возможность включать в наследство и цифровые рубли. Для этого необходимо будет составить завещательное распоряжение, которое регламентирует то, куда и кому пойдут после смерти владельца средства на счетах и вкладах и цифровые активы.
Этот вид документа нужно оформлять и подписывать в банке, в котором есть специально открытый счёт. После подписания такого документа наследники владельца цифрового счёта смогут получить этот актив спустя полгода после его кончины. До этого момента денежные средства будут доступны только для организации похорон.
На данный момент цифровая валюта в России активно разрабатывается, и возможность наследования — это один из шагов к ее полноценному внедрению в финансовую систему страны.
В августе жители Тюменской области начнут получать квитанции за коммунальные услуги с новыми тарифами, вступившими в силу с июля 2024 года.
Для каждого региона России был утвержден свой предел повышения тарифа ЖКУ.
В Тюмени индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги были утверждены в декабре 2023 года — увеличение составило в среднем 9,6%.
Плата за отопление выросла более чем на 160 рублей, на 9,6% увеличились тарифы на водоотведение и водоснабжение (29,12 рублей), кубометр воды подорожал до 46 рублей, электроэнергия — до 2 рубля 65 копеек), вывоз мусора — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.
Кроме того, в Тюмени впервые за 10 лет был увеличен размер взноса на капитальный ремонт — до 10 рублей за квадратный метр. Ранее тариф составлял 7,5 рубля за «квадрат».
С 1 августа 2024 года начнёт действовать государственный стандарт экологического и энергоэффективного индивидуального жилищного строительства. «Зелёный» ГОСТ на ИЖС будет не обязательным, а рекомендательным.
Оценивать дома на соответствие ГОСТу будут по 45 критериям. Если дом отвечает минимальным требованиям, он получит звание соответствующего «зелёному» ГОСТу. Среди базовых критериев: применение энергоэффективных объёмно–планировочных решений, акустический комфорт, контролируемое потребление тепловой энергии и другие.
Чтобы получить более высокую оценку, проект здания должен быть сделан на основании геодезических, геологических и экологических изысканий. Используемая в строительстве древесина должна быть легального происхождения. Само здание должно быть с предчистовой отделкой, с классом энергоэффективности не ниже А. В доме также должна использоваться водосберегающая сантехника.
Стандарт ГОСТа разработал «Дом.РФ» совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства в рамках дорожной карты Минстроя. Авторы учитывали международную практику проектирования, строительства и эксплуатации «зелёных» зданий.
С 5 августа 2024 года в России будет ужесточен контроль за взаимодействием банков и МФО с должниками. Кредитные организации должны будут обеспечить рабочие места сотрудников оборудованием и программным обеспечением, с помощью которого будет записываться и храниться информация о ходе переговоров с лицами, просрочившими выплаты.
Запись разговоров и направляемые сообщения будут храниться в течение 3 лет.
Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и создание более прозрачной среды для кредитования.
С 1 августа в России возобновится запрет на экспорт бензина из России, введенный в конце марта и приостановленный на июнь–июль. Об этом сообщил вице–премьер Александр Новак.
Эмбарго на экспорт бензина было введено с марта на полгода в качестве превентивной меры для обеспечения стабильности рынка. С 20 мая оно было временно приостановлено до конца июня. Затем эту приостановку продлили на июль. ФАС ранее в июле предложила возобновить запрет на зарубежные поставки бензина в августе.
«У нас эмбарго принято до 1 сентября, сейчас сделано просто исключение на июль. С 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт бензина восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен», — рассказал Новак журналистам.
Что касается продления эмбарго на сентябрь–октябрь, правительство будет исходить из баланса спроса и предложения.
С 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года в Росси пройдет эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов.
Среди его целей — внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также апробация технологии выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна».
В ходе эксперимента также будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков и отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков.
Отныне суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя только после внесения им средств на спецсчет. Такие нормы закона вступают в силу 2 августа.
Если претендент не произведет оплату, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Причитающуюся сумму экспертам выплатят после судебного заседания, где исследовали заключение.
Некоторыми участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых разрешат пользоваться без проведения аукциона. Такой закон вступает в силу 2 августа 2024 года.
Право пользования недрами без аукционаполучат субъекты естественной монополии в сфере транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам, осуществляющие выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту магистральных трубопроводов и их неотъемлемых технологических частей.
С 15 августа 2024 года на 10–15% вырастет пошлина на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия из недружественных стран. Изменение ввели постановлением правительства России от 19 июля 2024 года.
Повышение пошлинных ставок затронет дистрибьюторов Nutella, Oreo, Milka, Chupa Chups, Ritter Sport, Toffifee и Toblerone. Поставщики уже заявили, что розничная стоимость сладостей вырастет.