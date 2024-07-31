Рост пенсий, новые платежки и цены на сладкое: как изменится жизнь тюменцев в августе

С 1 августа будет произведена корректировка порядка назначения единого пособия на детей. Теперь пособия будут начисляться по территориальному принципу, что означает, что выплаты будут зависеть от места регистрации или фактического проживания семьи. Если семья оформляла документы в одном регионе, но фактически проживает в другом, Социальный фонд будет проверять соответствие региона, где заявлено пособие, с местом нахождения налогового агента. Если обнаружатся расхождения, у гражданина могут запросить документы, подтверждающие его проживание в конкретном субъекте.