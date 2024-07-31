Группа подростков держит в страхе жителей целого района в Тюмени

По словам местных жителей, управы на них никакой найти не могут — на сделанные замечания они не реагируют или реагируют с агрессией. Зачастую ребята находятся в состоянии алкогольного опьянения. Причем факт употребления спиртных напитков они не скрывают — открыто пьют алкоголь на улице, пишет Ура.Ру.