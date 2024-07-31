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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

В Тюмени группа подростков держит в страхе целый район

Группа подростков держит в страхе жителей целого района в Тюмени

31 июля 2024, 05:29
Фото: 1MI

В Тюмени группа подростков держит в страхе целый район

На агрессивных школьников, регулярно провоцирующих конфликты с прохожими и на детских площадках, пожаловались жители Заречного микрорайона.
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Дети

По словам местных жителей, управы на них никакой найти не могут — на сделанные замечания они не реагируют или реагируют с агрессией. Зачастую ребята находятся в состоянии алкогольного опьянения. Причем факт употребления спиртных напитков они не скрывают — открыто пьют алкоголь на улице, пишет Ура.Ру.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из дворов в Заречном микрорайоне подростки разбили стекла и фары и припаркованного во дворе дома автомобиля. В настоящее время полиция Тюменской области проводит по данному факту проверку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Подростковая преступность
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