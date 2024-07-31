Группа подростков держит в страхе жителей целого района в Тюмени

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По словам местных жителей, управы на них никакой найти не могут — на сделанные замечания они не реагируют или реагируют с агрессией. Зачастую ребята находятся в состоянии алкогольного опьянения. Причем факт употребления спиртных напитков они не скрывают — открыто пьют алкоголь на улице, пишет Ура.Ру.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в одном из дворов в Заречном микрорайоне подростки разбили стекла и фары и припаркованного во дворе дома автомобиля. В настоящее время полиция Тюменской области проводит по данному факту проверку.